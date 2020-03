Juergen Klopp zdobył się na kolejny dosadny komentarz. Tym razem jednak wyraził go w prywatnej rozmowie – z menedżerem Evertonu, Carlem Ancelottim. Efekt? Jedno mocne zdanie szybko przedostało się do włoskich mediów.

- Rozmawiałem z Juergenem prywatnie kilka dni temu. Powiedział mi, że decyzja o rozegraniu meczu Liverpool - Atletico to był kryminał. I sądzę, że ma rację - powiedział Ancelotti w wywiadzie dla "Corriere dello Sport".

Chodzi o rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Anfield gospodarze, broniący głównego trofeum, przegrali po dogrywce 2-3 i odpadli z dalszej rywalizacji. Dowodzącemu Liverpoolem Kloppowi chodziło jednak o aspekt sanitarny organizacji meczu. Na świecie szalał już bowiem koronawirus.

Stadion wypełniony był po brzegi. Na trybunach zasiadło 53 000 ludzi. Trzy tysiące sympatyków przybyło z Madrytu. Reszta to fani "The Reds".

Jak wielki wpływ na dramatyczną obecnie sytuację w Hiszpanii i narastający problem w Anglii miało to spotkanie? Pytanie pozostanie zapewne bez odpowiedzi. Dzisiaj widać jednak bardzo wyraźnie, że decyzja o rozegraniu meczu z udziałem publiczności była aktem skrajnej nieodpowiedzialności.

Przypomnijmy, że we Włoszech prokuratura wszczęto śledztwo w sprawie organizacji potyczki Atalanta Bergamo - Valencia CF, również w Lidze Mistrzów. Do konfrontacji doszło 19 lutego. "To była biologiczna bomba z opóźnionym zapłonem" - zgodnie twierdzą nie tylko włoscy wirusolodzy.

