Trener piłkarzy Liverpoolu Juergen Klopp uznał trafienie na Bayern Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów za trudne, ale dobre losowanie. Jak dodał, czeka już na konfrontację z mistrzami Niemiec. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego w Anglii, rewanż 13 marca.

"Trudne losowanie, ale dobre. Dla mnie to miłe, że pojadę do Niemiec. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Oni są oczywiście topowym zespołem. Ale to tylko losowanie. Mamy teraz czas na przygotowania, dużo czasu, i mam nadzieję, że będę miał do dyspozycji wszystkich graczy. To będzie trudna, interesująca rywalizacją i już na nią czekam" - przyznał trener Liverpoolu na stronie klubu.

Dla Kloppa konfrontacja z Bayernem może być okazją do rewanżu za finał Ligi Mistrzów w maju 2013 roku. Prowadzona wówczas przez niego Borussia Dortmund uległa Bawarczykom na Wembley 1-2. W ekipie BVB grali wtedy Robert Lewandowski (obecnie gracz Bayernu), Jakub Błaszczykowski (obecnie VfL Wolfsburg) i wciąż występujący w Borussii Łukasz Piszczek.

Czy dawne konfrontacje Kloppa z Bayernem mogą mieć wpływ na rywalizację w 1/8 finału?

"Nie wiem. To inny Bayern, niż w tamtych czasach. Jestem w Liverpoolu już od trzech lat. Wszyscy znamy tamtejszy stadion, gdzie panuje wspaniała atmosfera. To będzie fajna wyprawa dla naszych kibiców. Monachium jest cudownym miastem, lot nie trwa długo. Oczywiście wiemy więcej o niemieckiej lidze niż o pozostałych, ale to nie robi wielkiej różnicy. Ostatecznie przecież wszystko zależy od piłkarzy na boisku. Spróbujmy to zrobić" - zakończył trener Liverpoolu.

Losowanie par odbyło się w szwajcarskim Nyonie. Rozstawione były zespoły, które zajęły pierwsze miejsce w grupach LM, m.in. Bayern. I właśnie one zagrają rewanże na swoich stadionach.

Liverpool w poprzednim sezonie dotarł do finału LM (1-3 z Realem Madryt), natomiast Bayern odpadł w półfinale. Trzecim bramkarzem "The Reds" jest utalentowany Kamil Grabara.

"To będzie fantastyczna bitwa. Naprzód Bayern, możemy to zrobić!" - napisał Robert Lewandowski na Twitterze.

Jego klubowy kolega Arjen Robben nie szczędził komplementów pod adresem rywali.

"To będzie epicka rywalizacja. Liverpool jest świetnym zespołem, który przeszedł wielki rozwój. Ma wielkich piłkarzy, dużo tempa i kreatywności w ataku, jest prawdziwą jednością. Atmosfera będzie fenomenalna. Wspaniałe losowanie. To marzenie każdego piłkarza, aby wziąć udział w takiej rywalizacji" - stwierdził Holender, cytowany na stronie Bayernu.

Wszyscy przedstawiciele Bundesligi trafili w 1/8 finału na rywali z Anglii. Borussię Dortmund czeka mecz z londyńskim Tottenhamem, a Schalke 04 Gelsenkirchen - z Manchesterem City.

Ciekawie zapowiada się konfrontacja Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego z Atletico Madryt.

Rywalem broniącego trofeum Realu Madryt będzie Ajax Amsterdam. Ponadto Barcelona zagra z Olympique Lyon, Manchester United z Paris Saint-Germain, a Roma z FC Porto.