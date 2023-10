W najbliższych dniach możemy spodziewać się pierwszych rozstrzygnięć w Lidze Mistrzów w kontekście awansu niektórych zespołów do kolejnej rundy. Do tej pory cztery drużyny zdobyły komplet punktów w grupie. To FC Barcelona , Manchester City , Real Madryt i Bayern Monachium . Która z tych ekip utrzyma status niepokonanej po 3. kolejce Ligi Mistrzów?