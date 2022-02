Do kontrowersyjnej - z punktu widzenia fanów Liverpoolu - sytuacji doszło tuż przed przerwą. Szymon Marciniak do pierwszej połowy doliczył dwie minuty i przerwał grę, gdy "The Reds" ruszali z obiecującą kontrą, a Mohamed Salah miał świetną okazję, by przedrzeć się przez obronę Interu.



Podopieczni Juergena Kloppa skwitowali decyzję Polaka gestami niezrozumienia, a o krok dalej poszli kibice ekipy z Anfield, którzy zaatakowali sędziego Marciniaka w mediach społecznościowych.



O sprawie rozpisuje się chociażby "Daily Mail", cytując poszczególne komentarze kibiców. Niektóre z nich są niecenzuralne, inne wyrażają niezadowolenie w bardziej parlamentarnych słowach.



- Sędzia zagwizdał dwie sekundy przed upływem doliczonych dwóch minut, gdy Salah był kilkadziesiąt metrów od bramki, a ścigać chciał go wolny obrońca, który był daleko od niego - opisał sytuację jeden z Anglików.



- Panie sędzio, nie gwiżdż, gdy Salah biegnie wprost na bramkę - zaapelował inny.



Pojawiły się także wpisy porównujące całą sytuację do scenek znanych z jednej z popularnych piłkarskich gier komputerowych.