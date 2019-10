Czołowy piłkarz Manchesteru City Kevin De Bruyne nie wystąpi we wtorkowym wieczornym meczu Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, w którym gra Damian Kądzior. Powodem absencji Belga jest kontuzja pachwiny.

Jak poinformował mistrz Anglii, De Bruyne doznał urazu w ligowym meczu z Evertonem (3-1).

Dodano, że powrót Belga do gry zależy od przebiegu procesu rehabilitacji, nadzorowanego przez personel medyczny klubu.

Początek meczu z Dinamem w Manchesterze o godz. 21.

W pierwszej kolejce grupy C "The Citizens" wygrali w Charkowie z Szachtarem Donieck 3-0, a mistrz Chorwacji, bez Kędziora w składzie, pokonał u siebie Atalantę Bergamo aż 4-0.



