"The Blues" triumfowali w rozgrywkach po raz drugi w historii, a sporą zasługę w tym miał właśnie Niemiec, który bardzo dobrą postawę na murawie okrasił strzelonym golem. Po zakończeniu spotkania 21-latek nie posiadał się ze szczęścia.

- Dziękuję dziewczynie, trenerowi. Czekałem na coś takiego 15 lat - mówił, wyraźnie poruszony. - Nie wiem, co mam powiedzieć - dodał po chwili.



Prowadzący wywiad dziennikarz zapytał wobec tego, czy podczas spotkania towarzyszyła mu presja, która mogła być związana z tym, że jest najdroższym zawodnikiem w historii klubu z Londynu. We wrześniu Chelsea zapłaciła bowiem za niego Bayerowi Leverkusen aż 80 milionów euro. Odpowiedź była... szokująca.



- Teraz mam to gdzieś. Wygraliśmy Ligę Mistrzów! - wypalił, używając jednak zdecydowanie mniej parlamentarnych słów.



