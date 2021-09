Liga Mistrzów. Julian Nagelsmann przestrzega przed Barceloną

Liga Mistrzów

Julian Nagelsmann, trener Bayernu Monachium, przestrzega, że co prawda FC Barcelona straciła Lionela Messiego, ale to wciąż groźny zespół. Obie drużyny zagrają ze sobą już w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów sezonu 2021/22. Transmisja we wtorek o 21 w Polsacie Sport Premium 1.

