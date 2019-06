Jose Mourinho wybrał najlepszą jego zdaniem jedenastkę minionej edycji Ligi Mistrzów. Zabrakło w niej m.in. Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn.

Choć Mourinho sezon rozpoczynał jako szkoleniowiec Manchesteru United, to w fazie pucharowej stołek trenerski zamienił na posadę eksperta stacji BeIN Sports.

W wyborze swojej najlepszej jedenastki minionej edycji LM Mourinho zaznaczył, że skupił się jedynie na zawodnikach, którzy dotarli przynajmniej do półfinału Ligi Mistrzów. Z tej przyczyny wśród wyróżnionych zabrakło m.in. Cristiano Ronaldo, czy Roberta Lewandowskiego, który w klasyfikacji strzelców ustąpił jedynie Lionelowi Messiemu.

Wśród wyróżnionych przez "The Special One" jest za to aż sześciu piłkarzy mistrzowskiego Liverpoolu i zaledwie jeden gracz pokonanego w finale Tottenhamu. Jest nim Christian Eriksen.



Jedenastkę uzupełnia trzech zawodników Ajaksu Amsterdam , a także Lionel Messi z FC Barcelona.



Najlepsza jedenastka Ligi Mistrzów 2018/2019 według Jose Mourinho:

Alisson Becker (Liverpool) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Matthijs De Ligt (Ajax), Andrew Robertson (Liverpool) - Frenkie De Jong (Ajax), Donny Van de Beek (Ajax), Christian Eriksen (Tottenham) - Mohamed Salah (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Sadio Mane (Liverpool).

