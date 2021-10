Już w czwartek we włoskich mediach pojawiały się informacje, że władze AC Milanu wystosowały pismo do UEFA w sprawie rzekomo słabej postawie sędziego Cuneyta Cakira we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. W piątkowym wydaniu największego włoskiego dziennika sportowego "La Gazzetta dello Sport" znalazła się informacja, że turecki sędzia, a także arbiter VAR Abdulkadir Bitigen zostali zawieszeni przez władze UEFA. Główną przyczyną miało być to, że decyzja o podyktowaniu rzutu karnego w końcówce meczu została uznana za rażący błąd, który nie powinien się przytrafić.

Cuneyt Cakir zawieszony

Arbitrom meczu AC Milan - Atletico Madryt zarzuca się głównie, że zbyt pochopnie ukarali Francka Kessiego drugą żółtą kartką. W 29. minucie zawodnik Milanu musiał opuścić boisko, gdyż otrzymał drugie napomnienie w tym spotkaniu. Niestety z powtórek było widać, że nie jest to przewinienie, które powinno podlegać ewidentnej żółtej kartce. Jednak najbardziej poruszaną i dyskutowaną sytuacją jest zdarzenie z 93. minuty, gdy przy stanie 1-1, sędzia Cüneyt Cakir podyktował rzut karny dla Atletico Madryt. Tym razem powtórki bezlitośnie ukazały, że arbiter popełnił błąd i niezbędna powinna być pomoc sędziów VAR. Niestety takowej pomocy nie było i decyzja o "jedenastce" została podtrzymana. Więcej przeczytać można TUTAJ.



Cuneyt Çakir to jeden z najbardziej doświadczonych arbitrów w UEFA. 44-letni sędzia znajduje się w grupie ELITE, a mecze międzynarodowe prowadzi od 2006 roku. Na swoim koncie ma ponad 50 spotkań Ligi Mistrzów, a także występy na mundialu w 2014 i 2018 roku. Na EURO występował w 2012, 2016 i 2021 roku. W 2015 roku prowadził finał Ligi Mistrzów, gdzie Juventus przegrał 1-3 z Barceloną.