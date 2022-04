Nie jest tajemnicą, że już od jakiegoś czasu Katarczyk lobbuje za poważnymi zmianami we flagowych rozgrywkach UEFA. To PSG było jednym z największych entuzjastów powołania do życia Superligi, do czego ostatecznie nie doszło. Niemal pewnym jest jednak, że ten pomysł powróci.

Liga Mistrzów. Prezydent PSG zaskakuje pomysłami

Zdaniem Al-Khelaifiego, Liga Mistrzów powinno brać przykład z amerykańskiego Superbowl. Prezydent PSG przekonuje, że za oceanem wiedzą, jak łączyć sport z rozrywką w najlepszym wydaniu, a co za tym idzie - maksymalizować zyski. - Tam funkcjonuje wyjątkowe nastawienie na rozrywkę. Dlatego sugerowałem, aby w Europie przed nowym sezonem Ligi Mistrzów odbywała się ceremonia otwarcia, podczas której zwycięzca poprzedniej edycji mierzył się z jakimś wielkim klubem. Może to jeszcze nie są najlepsze pomysły, ale chciałbym spróbować coś zmienić. Każdy mecz powinien dawać rozrywkę - tłumaczył swoje idee Katarczyk.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DO JEDNEJ BRAMKI. Odcinek 61. WIDEO POLSAT GO

Prezydent PSG dodał również, że jego zdaniem UEFA powinna rozbudować swój dział odpowiedzialny za organizację wydarzeń komercyjnych. To miałoby pozwolić na powiązanie ze sobą różnych źródeł dochodu i dotarcie do nowych odbiorców. Przede wszystkim tych na innych kontynentach. - Sugeruję, aby stworzyć specjalny dział odpowiedzialny za kwestie kreatywne i rozrywkowe, który działałby pod UEFA i ECA - dodawał Al-Khelaifi.

W rozmowie pojawił się również wątek przenoszenia części meczów na inne stadiony. Wszystko po to, aby poradzić sobie z niedogodnością innych stref czasowych, które obowiązują w Azji czy Ameryce Północnej.

Jakub Żelepień, Interia