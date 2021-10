Dlaczego Kylian Mbappe oddał karnego Leo Messiemu we wczorajszym meczu PSG - RB Lipsk? Przy stanie 2-2 Francuz został odepchnięty w polu karnym, a sędzia wskazał na jedenastkę. Do chwili, gdy tego lata na Parc des Princes pojawił się sześciokrotny laureat Złotej Piłki, Mbappe miał do karnych pierwszeństwo. Wczoraj z niego zrezygnował. - Messi to najlepszy piłkarz świata. Jest wielkim przywilejem mieć go u boku - wyjaśnił 22-letni Francuz.

Liga Mistrzów. Czy Messi zasługuje na siódmą Złotą Piłkę?

W 67. min po akcji z Mbappe Argentyńczyk zdobył gola na 2-2. Siedem minut później stanął naprzeciwko węgierskiego bramkarza Petera Gulacsiego. Pozwolił mu się rzucić w prawy róg, a potem leciutko podciął piłkę, która potoczyła się w środek. Spektakularny strzał z karnego. PSG wygrało bardzo ważny mecz.

Nie ma dwóch zdań: Argentyńczyk jest fenomenem. Czy jednak zasługuje na tytuł piłkarza roku 2021? Wygrał w nim Copa America. Niezbyt wiele, choć to jego pierwsze trofeum z drużyną narodową. Z Barceloną wywalczył wiosną Puchar Króla, w PSG dopiero zaczyna błyszczeć. Czy głosujący w plebiscycie Złota Piłka jeszcze raz ulegną magii jego nazwiska?

Według bukmacherów najpoważniejszym rywalem Messiego jest Robert Lewandowski. Polak pobił legendarny rekord Gerda Muellera (40 goli w Bundeslidze). Wywalczył Złoty But jako drugi piłkarz w historii Bundesligi i pierwszy z Polski. "France Football" ma wobec niego dług za 2020 rok, gdy z powodu pandemii odwołał plebiscyt. Napastnik Bayernu wygrałby go wtedy bez dyskusji.

Z każdego wywiadu z Lewandowskim przebija nadzieja, że Złota Piłka będzie jego. Wielu komentatorów nuży hegemonia Messiego i Cristiano Ronaldo, chcieliby zobaczyć nagrodę "France Football" w rękach kogoś nowego. Przypominają, że trofeum nie jest za całokształt, ale za 2021 rok. W nim wielkich rzeczy dokonał Jorginho - zdobywca Ligi Mistrzów z Chelsea i zwycięzca Euro 2020 z Włochami. Tyle, że to defensywny pomocnik. Oni mają trudniej, by się przebić niż snajperzy.

Banfica - Bayern. Lewandowski kontra Wlachodimos

Real Madryt i francuskie media lansują do Złotej Piłki Karima Benzemę. On też zdobył wczoraj gola w Lidze Mistrzów. W historycznej klasyfikacji strzelców wszech czasów Pucharu Europy zagraża trzeciej pozycji Lewandowskiego. Polak ma 77 goli, Francuz 73. Jeśli chodzi o średnią, napastnik Bayernu ustępuje jedynie Messiemu. Argentyńczyk zdobył 123 bramki w 152 spotkaniach, Polak 77 w 98, a jego średnia wynosi 0,79 i jest wyższa od lidera klasyfikacji Cristiano Ronaldo (0,76). Messi jako jedyny przekracza granicę 0,8 (0,81).

Mohamed Salah na Złotą Piłkę szanse ma nieduże, ale wczorajsze dwie bramki w meczu Atletico Madryt - Liverpool (2-3) pozwoliły mu przeskoczyć Lewandowskiego w klasyfikacji najskuteczniejszych w tym sezonie Ligi Mistrzów. Egipcjanin ma pięć bramek, Polak cztery. Prowadzi Sebastien Haller z Ajaxu (6).

Gole zdobywane jesienią w Lidze Mistrzów nie przekładają się bezpośrednio na trofea, ale robią wrażenie na głosujących w plebiscycie Złota Piłka. Każdy gol Lewandowskiego i każdy dobry mecz jest więc ważny. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 listopada.

Dziś Bayern jest faworytem w meczu z Benficą na Estadio da Luz. Tyle, że grecki bramkarz zespołu z Lizbony Odiseas Wlachodimos nie puścił dotąd gola w Lidze Mistrzów. Jest ich tylko trzech niepokonanych: także Manuel Neuer z Bayernu i Wojciech Szczęsny z Juventusu Turyn. Wszyscy wejdą dziś między słupki.

Czy Lewandowski zdobędzie kolejne bramki? Tę edycję Ligi Mistrzów zaczął rekordowo. Dwa gole wbił na Camp Nou, a potem dwa Dynamu Kijów. W ostatnim meczu ligowym z Bayerem w Leverkusen także dwukrotnie pokonał bramkarza gospodarzy. Z całą pewnością Wlachodimos nie będzie miał dziś spokojnego wieczoru. Tak jak wszyscy bramkarze rywali Bayernu.

Gdzie oglądać Lewandowskiego?

Mecz Benfica - Bayern w Lidze Mistrzów dziś o 21. Transmisja w Polsat Premium 1, TVP 1 i TVP Sport.



Dariusz Wołowski



