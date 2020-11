Inter Mediolan przegrał na własnym stadionie z Realem Madryt 0-2 w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Włosi jeszcze nie stracili szans na wyjście z grupy B, ale są na ostatnim miejscu z tylko dwoma punktami.

2020-11-25 21:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Anthony Taylor Inter Mediolan Real Madryt 0 2 DO PRZERWY 0-1 E. Hazard 7' A. Hakimi 59' (samob.)

Real przystąpił do środowego meczu mocno osłabiony. W kadrze zabrakło: Sergia Ramosa, Karima Benzemy i Federica Valverde, a jeszcze nie w pełni zdrowy Casemiro usiadł na ławce rezerwowych (wszedł w 59. minucie).



"Królewscy" objęli prowadzenie już w siódmej minucie. Podopieczni Zinedine'a Zidane'a rozegrali piłkę na przedpolu rywala, Martin Odegaard zagrał w pole karne do Nacho, którego zahaczył przebiegający z tyłu Nicolo Barella. Choć Włoch zarzekał się, że przewinienia nie było, sędzia Anthony Taylor nie miał wątpliwości. Do "jedenastki" podszedł Eden Hazard i choć Samir Handanovič wyczuł intencję strzelca, rzucając się w lewo, to nie zdołał sparować uderzenia.



W 12. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Lucas Vazquez, piłka jeszcze lekko odbiła się rykoszetem i zatrzymała dopiero na słupku.



Inter w pierwszej połowie grał słabo, podobnie jak w ostatnim meczu ligowym z Torino, a jego sytuacja stała się dramatyczna w 33. minucie. Arturo Vidal w odstępie sześciu sekund(!) zobaczył dwie żółte kartki za dyskusje z sędzią. O co chodziło Chilijczykowi? Chwilę wcześniej był atakowany w polu karnym przez Lukę Modricia (Chorwat łapał go za rękę), ale pomocnik Interu utrzymał się na nogach, przewrócił się dopiero po interwencji Raphaela Varane'a. Z tym że Francuz trafił w piłkę.



Antonio Conte, trener Interu, w przerwie dokonał dwóch zmian. Danilo D'Ambrosio zastąpił Alessandra Bastoniego, a Ivan Perišić wszedł za Lautara Martineza.



Gospodarze, mimo grania w 10, próbowali coś zmienić, ale bez większego efektu. Tymczasem w 59. minucie to Real podwyższył prowadzenie. Wprowadzony dosłownie przed chwilą Rodrygo, w pierwszym kontakcie z piłką, posłał ją z bliska do siatki po dośrodkowaniu z prawej strony Vazqueza.



Inter pierwszy celny strzał oddał dopiero w 82. minucie, kiedy Perišić wpadł w pole karne i kropnął z ostrego kąta, ale nierozgrzany Thibaut Courtois potrafił sparować piłkę.



W zakończonym już meczu tej grupy Borussia Dortmund pokonała Szachtara Donieck 4-0. "Źrebaki" z ośmioma punktami są liderem, "Królewscy" mają siedem, a Inter pozostał na ostatnim miejscu z dwoma.

0 2 Inter Mediolan Real Madryt Courtois Carvajal Varane Nacho Mendy Modrić Vázquez Hazard Kroos Ødegaard Díaz Mejía Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Hakimi Mouh Gagliardini Young Vidal Lukaku Martínez SKŁADY Inter Mediolan Real Madryt Samir Handanovicz Thibaut Courtois Milan Szkriniar Daniel Carvajal Ramos 46′ 46′ Alessandro Bastoni Raphael Varane Stefan de Vrij . Nacho Nicolò Barella Ferland Mendy 59′ (samob.) 59′ (samob.) 63′ 63′ Achraf Hakimi Mouh Luka Modrić 19′ 19′ 78′ 78′ Roberto Gagliardini Lucas Vázquez Iglesias Ashley Young 7′ (k.) 7′ (k.) 78′ 78′ Eden Hazard 33′ 33′ 33′ 33′ Arturo Vidal Toni Kroos 86′ 86′ Romelu Lukaku 58′ 58′ Martin Ødegaard 46′ 46′ Lautaro Javier Martínez 58′ 58′ Mariano Díaz Mejía REZERWOWI Ionuț Andrei Radu Diego Altube Suárez Filip Stankovic Andriy Lunin 46′ 46′ Danilo D'Ambrosio Víctor Chust García Matteo Darmian Silva Junior Marcelo Andrea Ranocchia 58′ 58′ Casemiro 86′ 86′ Christian Eriksen Alarcon Suarez Isco Radja Nainggolan Marco Asensio Willemsen 46′ 46′ Ivan Periszić Hugo Duro Perales 78′ 78′ 86′ 86′ Stefano Sensi 58′ 58′ Rodrygo Silva de Goes 63′ 63′ Alexis Sanchez 78′ 78′ Vinicius Junior

STATYSTYKI Inter Mediolan Real Madryt 0 2 Posiadanie piłki 37,9% 62,1% Strzały 4 16 Strzały na bramkę 1 7 Rzuty rożne 2 6 Faule 7 10

Zdjęcie Eden Hazard wykorzystał rzut karny / AFP

