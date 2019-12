Czy FC Barcelona poradzi sobie z Interem Mediolan bez Leo Messiego? Śledź przebieg spotkania razem z Interią!

Barcelona jest już pewna pierwszego miejsca w grupie F, w związku z tym trener Ernesto Valverde nie zabrał do Mediolanu kilku kluczowych graczy, między innymi Messiego.

Włosi będą chcieli wykorzystać ten fakt, by zwyciężyć. Wciąż walczą bowiem o awans do 1/8 finału - po pięciu kolejkach zgromadzili na koncie siedem punktów, podobnie jak Borussia Dortmund. To zapowiada emocjonującą walkę do samego końca.



W pierwszym starciu obu ekip "Duma Katalonii" zwyciężyła 2-1.

