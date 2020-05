Jeden mecz w fazie ćwierćfinałów, a potem final four w Stambule, tak będzie wyglądać dokończenie Ligi Mistrzów w tym sezonie, która została przerwana z powodu pandemii koronawirusa?

Grupa robocza stworzona przez UEFA, Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) i ligi optuje właśnie za tym formatem.

Ten pomysł spotyka się ze zrozumieniem u wszystkich. Zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Lidze Europejskiej, do rozegrania pozostała jeszcze część rewanżowych spotkań 1/8 finału. Potem nastąpiłyby szybkie ćwierćfinały i turniej finałowy w Londynie.



Przygotowywany kalendarz zakłada wznowienie gier 6 sierpnia (Liga Europejska) i 8 sierpnia (Liga Mistrzów). Oznaczałoby to opóźnienie następnego sezonu, ponieważ piłkarze urlopy mieliby we wrześniu, i wpłynęło na Ligę Narodów, która miała wtedy wystartować.



Ostateczną decyzję podejmie UEFA.