Barcelona - Liverpool i Tottenham - Ajax to pary półfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów. "To będą bombowe półfinały" - komentują hiszpańskie media.

Zdjęcie Pep Guardiola żegna się z Ligą Mistrzów /PAP/EPA

Hitem ćwierćfinałowej rywalizacji okazał się środowy bój Manchesteru City z Tottenhamem. Gospodarze wygrali co prawda 4-3, ale z awansu do półfinału cieszą się "Koguty".

Media w Hiszpanii zwracają uwagę, że znów przedwcześnie żegna się z Ligą Mistrzów ekipa Pepa Guardioli. "The Citizens" strzelili co prawda gola na wagę awansu w doliczonym czasie, ale po wideoweryfikacji goście mogli odetchnąć z ulgą.

"Pochettino eliminuje Guardiolę" - pisze hiszpański "AS". "Pep znowu wykolejony" - czytamy z kolei w "Marce".

"Szósty projekt 'post-Barca' Guardioli także nie zakończy się wygraniem Ligi Mistrzów" - dodaje "Marca".

Hiszpanie zwracają uwagę na szlagierowe starcie Barcelony z ubiegłorocznym finalistą Liverpoolem, do jakiego dojdzie w półfinale.

"Sport" pisze o "megapółfinałach". "Bombowe półfinały" zapowiada "Mundo Deportivo", przypominając, że FC Barcelona nigdy dotąd nie wyeliminowała Liverpoolu.

Pierwsze mecze półfinałowe już 30 kwietnia.

To był naprawdę szalony mecz na Etihad Stadium. Tottenham prowadził 2-1, potem zrobiło się 4-2 dla gospodarzy, "Koguty" strzeliły gola na 3-4, ale w doliczonym czasie "Obywatele" zdobyli jeszcze jedną bramkę, która dawała im awans, jednak okazało się, że po spalonym!

