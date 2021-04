Liga Mistrzów. Hansi Flick: Chcemy zrobić małą niespodziankę

Trener Bayernu Monachium, Hansi Flick podczas konferencji prasowej przed rewanżowym meczem 1/4 finału Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain przyznał, że choć jego drużynę czeka trudne zadanie, chce wyszarpać awans do najlepszej czwórki.

- Wiemy, co chcemy zrobić w tym meczu. Oczywiście, mamy nadal swoje problemy kadrowe - mówił Flick podczas konferencji prasowej.

Niemiecki zespół po porażce 2-3 w pierwszym spotkaniu Bayern stoi przed bardzo trudnym zadaniem i nie jest faworytem do awansu. Mimo wszystko szkoleniowiec wierzy, że wywalczenie przepustki do półfinału jest możliwe.



- To jedno z tych spotkań, dla których gra się w piłkę. Przed nami trudne zadanie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości - podsumował.



Mecz Paris Saint-Germain - Bayern Monachium we wtorek o 21:00.



