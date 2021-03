Erling Haaland i Kylian Mbappe – to ten duet w pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów skradł show pozostałym gwiazdom futbolu, wychodząc na pierwszy plan. Obaj młodzi, obaj gniewni, a przy tym piekielnie skuteczni. W dłuższej perspektywie czasu to właśnie do Haalanda i Mbappe może należeć większość rekordów w światowym futbolu, także na boiskach Champions League. Jest bowiem pewna rzecz, której tej dwójce może pozazdrościć nawet sam Robert Lewandowski.

W sobotnim meczu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund "Lewy" brutalnie sprowadził młodego Norwega na ziemię, odpowiadając na jego dwie bramki hat-trickiem. Dzięki kosmicznej skuteczności Polaka Bayern zainkasował trzy punkty w niezwykle prestiżowym starciu, umacniając się na czele tabeli.

Goniący historyczny rekord Gerda Muellera Lewandowski dystansuje Haalanda w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi. Polak trafił do siatki już 31 razy, podczas gdy snajper BVB strzelił o 12 goli mniej. Jakość Haalanda - jak i Mbappe - jest jednak niepodważalna. Nazywanie obu młodych gwiazdorów przyszłością futbolu to spore "faux pas". Obaj już teraz są decydujący, prezentując prawdziwy piłkarski rock, a tego co zrobią w kolejnych latach - jak śpiewał zespół Lady Pank - "strach się bać".

Haaland i Mbappe - Lewandowski może im zazdrościć

W wieku 20 lat siedmiu miesięcy i 18 dni Haaland ma na koncie 18 trafień w Lidze Mistrzów. Lewandowski na podobnym etapie swojego życia mógł jedynie pomarzyć nie tyle o strzeleniu gola, co nawet występie w Champions League. Polak może pozazdrościć więc młodszemu koledze tego, jak wcześnie rozpoczął podbój europejskich boisk. Jak wypada Norweg na tle pozostałych piłkarzy z czołówki klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii Ligi Mistrzów?

Gole w Lidze Mistrzów w wieku 20 lat siedmiu miesięcy i 18 dni (nie licząc spotkań kwalifikacyjnych):

Cristiano Ronaldo - 0

Lionel Messi - 6

Robert Lewandowski - 0

Raul Gonzalez - 8

Karim Benzema - 7

Na tle wymienionych ikon futbolu świetnie wygląda także wynik Mbappe, który w wieku Haalanda miał na koncie już 14 bramek. To zestawienie pokazuje, że sufit obu młodych wirtuozów futbolu jest podniesiony niezwykle wysoko... o ile w ogóle istnieje.

Obaj będą mogli poprawić swoje dorobki strzeleckie w Champions League już w najbliższych dniach. We wtorek Borussia Dortmund Haalanda zmierzy się z Sevillą, a w środę Mbappe będzie chciał wraz z kolegami z PSG postawić kropkę nad "i", eliminując Barcelonę. Relacja z obu spotkań w Interii.

