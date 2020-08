Starcie Bayernu Monachium z FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (już w piątek!) zintensyfikowało dyskusje o tym, kto jest obecnie najlepszym piłkarzem na świecie. Nikt nie podważa niesamowitych karier Cristano Ronaldo i Lionela Messiego, niemniej w tym roku wielu piłkarskich ekspertów jest zgodnych. Robert Lewandowski był lepszy od Portugalczyka i Argentyńczyka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Golański dla Interii: Robert Lewandowski. Maszyna, która się nie zatrzymuje. Wideo TV Interia Liga Mistrzów Złota Piłka. Karl-Heinz Rummenigge: FIFA coraz poważniej rozważa przyznanie swojej nagrody