Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus z Lokomotiwu Moskwa oraz Łukasz Piszczek z Borussii Dortmund zagrali po 90 minut w środowych meczach 5. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Krótki występ zanotował natomiast Piotr Zieliński z Napoli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Santiago Solari po meczu AS Roma - Real Madryt (0-2) w Lidze Mistrzów. Wideo © 2018 Associated Press

Piłkarze Lokomotiwu pokonali u siebie Galatasaray Stambuł 2:0 w spotkaniu grupy D. Początkowo pierwszą z bramek przypisano Krychowiakowi, ale ostatecznie zweryfikowano to jako samobójcze trafienie Holendra Ryana Donka, od którego odbiła się piłka i zmyliła urugwajskiego bramkarza gości Fernando Muslerę.



To pierwsze punkty moskiewskiej ekipy w obecnej edycji LM.



Piszczek wystąpił w zremisowanym 0:0 w Dortmundzie meczu grupy A z FC Brugge, po którym Borussia zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Podobnie jak Atletico Madryt, które pokonało u siebie AS Monaco 2:0. Goście wystąpili bez kontuzjowanego Kamila Glika.



W zwycięstwie Napoli nad Crveną Zvezdą Belgrad (3:1) w grupie C Polacy nie mieli raczej udziału. Piotr Zieliński wszedł na boisko w 77. minucie, gdy wynik był już ustalony, zaś Arkadiusz Milik pozostał rezerwowym.



We wtorek Robert Lewandowski zdobył dwie bramki dla Bayernu Monachium w meczu z Benficą Lizbona (5:1), a bramkarz Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny zachował czyste konto w spotkaniu z Valencią (1:0).



Lewandowski powiększył dorobek w tych rozgrywkach do 51 bramek i zajmuje samodzielnie szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów.



Występy Polaków w meczach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:



środa

Lokomotiw Moskwa - Galatasaray Stambuł (2:0)



Grzegorz Krychowiak (pomocnik Lokomotiwu) - cały mecz



Maciej Rybus (obrońca Lokomotiwu) - cały mecz

Reklama



Atletico Madryt - AS Monaco (2:0)



Kamil Glik (obrońca Monaco) - poza kadrą (kontuzja)



Borussia Dortmund - FC Brugge (0:0)



Łukasz Piszczek (obrońca Borussii) - cały mecz



SSC Napoli - Crvena Zvezda Begrad (3:1)



Arkadiusz Milik (napastnik Napoli) - na ławce rezerwowych

Piotr Zieliński (pomocnik Napoli) - od 77. minuty



wtorek



Bayern Monachium - Benfica Lizbona (5:1) Robert Lewandowski (napastnik Bayernu) - cały mecz, dwie bramki



Juventus Turyn - Valencia (1:0)



Wojciech Szczęsny (bramkarz Juventusu) - cały mecz