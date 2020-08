Liga Mistrzów, gdzie oglądać mecze? W piątek po przerwie spowodowanej pandemią koronwirusa wrócła Liga Mistrzów. W sobotę o godzinie 21 rozegrane zostaną kolejne dwa zaległe spotkania 1/8 finału LM: FC Barcelona - SSC Napoli oraz Bayern Monachium - Chelsea FC. Transmisje spotkań w Polsat Sport Premium, TVP 1 oraz na platformie IPLA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Kto zmierzy się w ćwierćfinałach? Wideo INTERIA.TV

Sobotnie spotkania Ligi Mistrzów są szczególnie interesujące dla polskich kibiców. W Barcelonie Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński będą walczyć o to, by sprawić niespodziankę i razem z SSC Napoli awansować do ćwierćfinału LM kosztem "Dumy Katalonii".



Z kolei w barwach Bayernu Monachium zagra Robert Lewandowski, który w tym sezonie ma chrapkę nie tylko na koronę króla strzelców LM, ale i zwycięstwo w całej edycji LM. Bawarczycy w pierwszym meczu pewnie pokonali Chelsea 3-0.



Liga Mistrzów:

Reklama

21:00 - FC Barcelona - SSC Napoli (pierwszy mecz: 1-1), transmisja: Polsat Sport Premium 2, TVP 1, IPLA,



21:00 - Bayern Monachium - Chelsea FC (pierwszy mecz: 3-0), transmisja: Polsat Sport Premium 1, IPLA.



Transmisje wszystkich spotkań Ligi Mistrzów można zobaczyć w Polsat Sport Premium i na platformie IPLA.

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy