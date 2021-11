Po czterech kolejkach meczów Ligi Mistrzów 2021/2022, dwa zespoły wywalczyły już awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. To Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego oraz Juventus z Wojciechem Szczęsnym. We wtorek, już w 5. kolejce Ligi Mistrzów, Bayern gra z Dynamem w Kijowie, a Juventus z Chelsea w Londynie. Mecze Dynamo - Bayern i Chelsea - Juventus to niejedyne wtorkowe hity Ligi Mistrzów. Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium (transmisje tv) i Polsat Box Go (transmisja internetowa, stream online).



Dynamo - Bayern w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Dynamo Kijów - Bayern Monachium - transmisja tv Polsat Sport Premium 1, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 18.45, komentarz Marcin Feddek, Roman Kołtoń.

Villareal - Man Utd w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Villarreal CF - Manchester United - transmisja tv Polsat Sport Premium 2, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 18.45, komentarz Piotr Przybysz, Andrzej Niedzielan.

Chelsea - Juventus w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Chelsea - Juventus (Turyn) - transmisja tv Polsat Sport Premium 1, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz Marcin Lepa, Artur Wichniarek.

Barcelona - Benfica w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz FC Barcelona - Benfica (Lizbona) - transmisja tv Polsat Sport Premium 2, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz Cezary Kowalski, Andrzej Strejlau.

Sevilla - Wolfsburg w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Sevilla FC - VfL Wolfsburg - transmisja tv Polsat Sport Premium 3, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz: Andrzej Janisz, Maciej Żurawski.

Young Boys - Atalanta w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Young Boys - Atalanta - transmisja tv Polsat Sport Premium 4, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak.

Lille - Salzburg w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Lille OSC - FC Salzburg - transmisja tv Polsat Sport Premium 5, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz: Paweł Ślęzak, Paweł Golański.

Malmoe - Zenit w Lidze Mistrzów. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Malmoe FF - Zenit Sankt Petersburg - transmisja tv Polsat Sport Premium 6, transmisja internetowa (stream online) Polsat Box Go - godz. 21, komentarz: Tomasz Włodarczyk, Marcin Kaczmarek.

