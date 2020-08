Bayern Monachium do sobotniego meczu z Chelsea FC podejdzie osłabiony brakiem Benjamina Pavarda oraz Kingsleya Comana. Ich absencje z powodu urazów potwierdził trener Bawarczyków, Hansi Flick.

Nieobecność Pavarda była wiadoma już wcześniej. Pod koniec lipca Francuz nabawił się kontuzji kostki, która wykluczy go z gry prawdopodobnie do końca tej edycji Ligi Mistrzów.

To bolesne osłabienie, bowiem w tym wypadku trener Hansi Flick będzie musiał przesunąć na pozycję prawego obrońcy Joshuę Kimmicha, który w ostatnim czasie stał się liderem środka pola. Jego miejsce z kolei najprawdopodobniej zajmie Thiago, który z powodu kontuzji opuścił końcówkę sezonu Bundesligi. Teraz jest jednak zdrowy i zdolny do gry.



Niespodziewanie szansę od pierwszej minuty może otrzymać także Philippe Coutinho. To on albo Ivan Periszić mają zagrać na skrzydle w sobotnim starciu z Chelsea.



Wszystko przez kontuzję Kingsleya Comana. - Nie będzie jutro do naszej dyspozycji - przyznał na konferencji prasowej trener Hansi Flick.



- Coutinho czy Periszić? "Cou" był kontuzjowany, ale pracował bardzo ciężko, by być w dobrej formie. Może zagrać na kilku pozycjach. Ivan zaś może wnieść sporo dynamiki w ofensywie - powiedział Flick.



Bawarczycy przed rewanżem są w dość komfortowej sytuacji, bowiem w pierwszym spotkaniu wygrali z Chelsea 3-0 po dwóch bramkach Serge'a Gnabry'ego i trafieniu Roberta Lewandowskiego.



Początek spotkania o godzinie 21, transmisja w Polsat Sport Premium oraz IPLA.



Przewidywany skład Bayernu na mecz z Chelsea:



Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies - Thiago, Leon Goretzka - Serge Gnabry, Thomas Mueller, Philippe Coutinho - Robert Lewandowski.







Zdjęcie Kingsley Coman znowu jest kontuzjowany / AFP

