Sevilla i Chelsea cieszą się z awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów! Hiszpanie pokonali na wyjeździe FK Krasnodar 2-1, a "The Blues" rozprawili się ze Stade Rennes, także zwyciężając 2-1.

FK Krasnodar - Sevilla 1-2

Rosyjski klub przystępował do tego spotkania z żądzą rewanżu za porażkę 2-3 w stolicy Andaluzji. To jednak Hiszpanie lepiej rozpoczęli mecz i już w czwartej minucie objęli prowadzenie.

Kontrę Sevilli napędził po przejęciu piłki w środku pola Lucas Ocampos. 26-latek pognał prawą flanką i dośrodkował w pole karne. Futbolówkę wybił głową jeden z obrońców, lecz przed "szesnastką" dopadł do niej Ivan Rakitić i uderzył bez przyjęcia, pokonując bramkarza.

W 32. minucie do akcji wkroczył VAR. Obsługujący go sędziowie sprawdzali, czy Sevilli nie należał się rzut karny po zagraniu ręką jednego z piłkarzy Krasnodaru. Ostatecznie "jedenastka" nie została odgwizdana, a pierwsza połowa skończyła się wynikiem 0-1.



Kilka minut po przerwie do wyrównania powinien doprowadzić Remy Cabella, który odebrał piłkę obrońcy przed polem karnym, minął bramkarza i oddał celny strzał. Świetny powrót zaliczył jednak w tej sytuacji Jules Kounde, ofiarnym wślizgiem zbijając piłkę na słupek.



Stoper Sevilli był bliski zanotowania skutecznej interwencji na linii bramkowej także w 56. minucie, po strzale Wandersona Camposa, lecz w tej sytuacji nie był już w stanie zatrzymać piłki, a gospodarze mogli cieszyć się z remisu. Wydawało się, ten mecz skończy się podziałem punktów, ale w piątej minucie doliczonego czasu gry trzy punkty na wagę awansu zapewnił Sevilli Munir El Haddadi.

Liga Mistrzów

2020-11-24 18:55 | Stadion: Stadion FK Krasnodar | Arbiter: Marco Guida FK Krasnodar Sevilla FC 1 2 DO PRZERWY 0-1 Wanderson 56' I. Rakitić 4' Munir 90'

1 2 FK Krasnodar Sevilla FC Gorodov Smolnikov Martynovich Pantaleão Ramírez Zambrano Gazinskiy Suleymanov Claesson Olsson Cabella Berg Vaclík Ocampos Koundé Carlos Escudero Gudelj Rodríguez Rakitić Fernando Munir de Jong SKŁADY FK Krasnodar Sevilla FC Evgeni Gorodov Tomasz Vaclik Igor Smolnikow 72′ 72′ Lucas Ariel Ocampos Aleksandr Martynowicz Jules Koundé Kaio Fernando da Silva Pantaleão Diego Carlos Santos Silva Cristian Leonel Ramírez Zambrano 61′ 61′ Sergio Escudero Jurij Gazinski Nemanja Gudelj 18′ 18′ 46′ 46′ Magomed-Shapi Suleymanov 53′ 53′ Óscar Rodríguez Arnaiz 84′ 84′ Viktor Claesson 4′ 4′ 61′ 61′ Ivan Rakitić 67′ 67′ Kristoffer Olsson Francisco Fernando 85′ 85′ Remy Cabella 90′ 90′ Munir El Haddadi 67′ 67′ Marcus Berg 72′ 72′ Luuk de Jong REZERWOWI Andrey Sinitsyn Alfonso Pastor Vacas 84′ 84′ Evgeni Chernov Sergio Gomez Egor Sorokin 61′ 61′ Karim Rekik Ruslan Kambolov 53′ 53′ 58′ 58′ Joan Jordán Moreno 67′ 67′ Tonny Emilio Trindade de Vilhena Juan Luis Sánchez Velasco 85′ 85′ Daniil Utkin 61′ 61′ Óliver Torres Munoz 67′ 67′ Ariclenes da Silva Ferreira Franco Damián Vázquez 46′ 46′ 56′ 56′ Wanderson Maciel Sousa Campos Antonio Zarzana Pérez Evgeni Markov 72′ 72′ Youssef En-Nesyri 72′ 72′ Oussama Idrissi Carlos Álvarez Rivera Adrián González Moyano

Stade Rennes - Chelsea 1-2

W pierwszym spotkaniu obu ekip "The Blues" nie dali szans rywalom, zwyciężając na Stamford Bridge aż 3-0. Tym razem także to oni rozpoczęli strzelanie. W 22. minucie Callum Hudson-Odoi otrzymał długie podanie na połowę rywala, pognał samotnie na bramkę i uderzył nie do obrony!

Gospodarze starali się odpowiedzieć. Bliski szczęścia był w 42. minucie Damien Da Silva, ale jego uderzenie głową zatrzymał Edouard Mendy.



Tuż po rozpoczęciu drugiej części gry piłkę wpakował do siatki Timo Werner, lecz nie mógł celebrować gola - sędzia błyskawicznie odgwizdał spalonego.



Chelsea nie forsowała tempa gry, zadowalając się skromnym, jednobramkowym prowadzeniem. Minimalizm londyńczyków zemścił się na nich w 85. minucie, gdy Sehrou Guirassy doprowadził do wyrównania po rzucie rożnym.



Odpowiedź przyjezdnych mogła być natychmiastowa, ale bramkarz obronił uderzenie głową Bena Chilwella. Podopieczni Franka Lamparda nie zrazili się jednak i w 91. minucie strzelili drugą bramkę, wykorzystując fatalny błąd gospodarzy. Szybką kontrę próbował najpierw wykończyć Werner, który przegrał pojedynek z golkiperem, ale po dobitce głową Oliviera Girouda piłka zatrzepotała w siatce.



Liga Mistrzów

2020-11-24 18:55 | Stadion: Roazhon Park | Arbiter: Björn Kuipers Stade Rennes FC Chelsea Londyn 1 2 DO PRZERWY 0-1 S. Guirassy 85' C. Hudson-Odoi 22' O. Giroud 90'

1 2 Stade Rennes FC Chelsea Londyn Mendy Azpilicueta Zouma Silva Chilwell Kovačić Mount Jorginho Hudson-Odoi Abraham Werner Gomis Traoré Da Silva Nyamsi Truffert Camavinga Bourigeaud Nzonzi Doku Guirassy Lea Siliki SKŁADY Stade Rennes FC Chelsea Londyn Alfred Benjamin Gomis Edouard Mendy Hamari Traoré Cesar Azpilicueta Damien Da Silva Kurt Happy Zouma Gerzino Nyamsi Thiago Silva 86′ 86′ Adrien Truffert Ben Chilwell 78′ 78′ Eduardo Camavinga 76′ 76′ Mateo Kovaczić 90′ 90′ Benjamin Bourigeaud 68′ 68′ Mason Mount Steven N'Zonzi Luiz Frello Jorginho 86′ 86′ Jeremy Doku 22′ 22′ 75′ 75′ Callum Hudson-Odoi 85′ 85′ 86′ 86′ Serhou Yadaly Guirassy 69′ 69′ Tamy Abraham 63′ 63′ James Edward Lea Siliki 90′ 90′ Timo Werner REZERWOWI Romain Jules Salin Kepa Arrizabalaga Revuelta Lorenz Assignon Wilfredo Daniel Caballero Warmed Omari Marcos Alonso Brandon Soppy Andreas Christensen 86′ 86′ Gnantin Yann Gboho 90′ 90′ Reece James 78′ 78′ 87′ 87′ Ben Halfon Emerson Palmieri dos Santos 86′ 86′ Christ-Emmanuel Faitout Maouassa Antonio Ruediger Flavien Tait Fikayo Tomori 63′ 63′ Romain Del Castillo 76′ 76′ Kai Havertz Adrien Hunou 68′ 68′ N'Golo Kanté 86′ 86′ M'Baye Babacar Niang 75′ 75′ Hakim Ziyech Georginio Rutter 69′ 69′ 90′ 90′ Olivier Giroud

