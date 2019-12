To jeden z najciekawszych wtorkowych meczów Ligi Mistrzów. Czy rewelacja obecnego sezonu FC Salzburg zdoła "wyrzucić za burtę" obrońcę tytułu, angielski Liverpool? Śledź przebieg tego spotkania razem z Interią!

Przed meczem sytuacja w grupie E była niezwykle napięta. W walce o awans wciąż liczyły się trzy drużyny: Liverpool, Salzburg i włoskie Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika.

Przed najłatwiejszym zadaniem stanęli piłkarze spod Wezuwiusza, którzy mierzyli się z outsiderem - belgijskim KRC Genk, a fazę pucharową zapewniał im już remis.

Jeden punkt wystarczał także zawodnikom Liverpoolu. Porażka natomiast oznaczała eliminację z Champions League. Ostatnim obrońcą trofeum, który nie przebrnął fazy grupowej, była Chelsea Londyn w sezonie 2012/13.

Warto odnotować, że "The Reds" wygrali zaledwie dwa z 11 ostatnich wyjazdowych meczów w fazie grupowej Champions League.

Mimo ogromnej stawki spotkania, nie było mowy o bezpiecznej grze "na zero" z tyłu. Obie ekipy od samego początku prezentowały, jakby to powiedział Juergen Klopp, grę w rytmie rock and rolla.

Pierwsze minuty należały do gospodarzy, a dwie świetne sytuacje stworzył sobie azjatycki duet Hee-Chan Hwang-Takumi Minamino. Alisson Becker nie dał się jednak pokonać.

W odpowiedzi formę Cicana Stankovica sprawdził Sadio Mane, lecz i Austriak był pewny w swoich poczynaniach.

W 29. minucie w świetnej sytuacji znalazł się Mohamed Salah, lecz mając przed sobą tylko golkipera... nie trafił w bramkę!

FC Salzburg - Liverpool FC - trwa II połowa