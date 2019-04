FC Porto podejmuje Liverpool w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu Manchester City gra z Tottenhamem Hotspur. Dołącz do relacji na żywo!

Zdjęcie Danilo Pereira (z lewej) i Sadio Mane /AFP

Liverpool jest faworytem dwumeczu, tym bardziej, że ekipa Juergena Kloppa wygrała pierwszy mecz u siebie 2-0.

"Liverpool prezentuje wszystko to, co dla mnie jest definicją piłki nożnej. Podoba mi się jego dynamika, styl i to, jak gra piłką i gdy jej nie ma. W niektórych momentach prezentuje najlepszy futbol na świecie, nie ma co do tego wątpliwości" - mówił przed rewanżem trener Porto Sergio Conceicao.

Zwycięzca dwumeczu Porto - Liverpool zagra w półfinale (30 kwietnia - 8 maja) z Barceloną, która wyeliminowała w ćwierćfinale Manchester United.

