Lionel Messi zdobył szóstego gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów i zrównał się na czele listy snajperów z Robertem Lewandowskim. FC Barcelona ograła 2-1 (0-0) PSV w Eindhoven, a Tottenham Hotspur wygrał 1-0 (0-0) mecz o życie z Interem Mediolan. Zwycięstwo zapewnił jej wracający do najlepszej formy Christian Eriksen.

W piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów liderująca w grupie B FC Barcelona gościła w Eindhoven, gdzie mogła zapewnić sobie awans z pierwszej pozycji w stawce. Inter Mediolan przybył z kolei do Londynu, by w meczu o kapitalnym znaczeniu obronić na Wembley przewagę trzech punktów nad walczącym o życie Tottenhamem Hotspur.



Na Phillips Stadium Barcelona bardzo długo nie potrafiła udokumentować swojej przewagi nad PSV. Przed przerwą okazje marnowali Arturo Vidal, Ousmane Dembele i Lionel Messi. Bramkę dla Holendrów winien zdobyć Bruma, który z najbliższej odległości nie potrafił wpakować piłki do bramki Marca-Andre Ter Stegena.



Bramkę PSV po przerwie odczarował Messi, w 61. minucie Argentyńczyk ruszył od środka pola, podał pod pole karne do Dembele, ten odegrał do kapitana, który w asyście trzech rywali wykonał zwód i strzelił wprost do bramki. Jeroen Zoet był tak zaskoczony, że nawet nie ruszył do piłki.



A Barca szła po swoje, choć kolejne pudła Dembele zadania nie ułatwiały. Wreszcie w 70. minucie Messi kapitalne z rzutu wolnego podał do Gerarda Pique, a ten ze spokojem w polu karnym wpakował piłkę do bramki gospodarzy. Hiszpan wpisał się na listę strzelców, ale niecały kwadrans później nie upilnował Luuka de Jonga, który strzałem głową zdobył dla Holendrów bramkę kontaktową.



PSV Eindhoven - FC Barcelona 1-2 (0-0)

Bramki: Luuk de Jong (83) - Lionel Messi (61), Gerard Pique (70)

Koguty na Wembley walczyły o życie i pierwsze 45 minut nie mogło napawać optymizmem. Tottenham przeważał, atakował, ale marnował też kolejne okazje. Nie potrafili trafić Lucas Moura, Harry Winks i nawet wspaniały Harry Kane. Po zmianie stron napór Anglików trwał, a kontrę mógł w 76. minucie na gola zamienić Ivan Perisić. Tylko kapitalna interwencja Hugo Llorisa uchroniła Tottenham przed utratą gola.



I gdy wydawało się, że Inter dowiezie cenny punkt, w 80. minucie przypomniał się Christian Eriksen, który wszedł na boisko chwilę wcześniej i został bohaterem meczu. Po kapitalnym rajdzie Moussy Sissoko piłkę w polu karnym gości dostał Dele Alli, świetnie się odwrócił i dograł do nadbiegającego Duńczyka. A ten potężnym strzałem zapewnił Kogutom zwycięstwo i bezcenne trzy "oczka".



W tabeli grupy B najlepsza jest FC Barcelona (13 pkt), a dalej plasują się Tottenham Hotspur i Inter Mediolan (po 7 pkt). PSV Eindhoven zajmuje miejsce czwarte, ma jeden punkt.



Tottenham Hotspur - Inter Mediolan 1-0 (0-0)

Bramka: Christian Eriksen (80)