Barcelona pokonała Dynamo Kijów 2-1 w trzeciej serii gier grupowych Ligi Mistrzów. W ekipie gości 90 minut rozegrał reprezentant Polski, Tomasz Kędziora. Zdobył bramkę, ale nie została ona uznana przez arbitra.

2020-11-04 21:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Michael Oliver FC Barcelona Dynamo Kijów 2 1 DO PRZERWY 1-0 L. Messi 5' Piqué 65' V. Tsygankov 75'

"Duma Katalonii" przez fazę grupową mknie jak na razie bez potknięcia. Trzy spotkania, komplet punktów, bramki 9-2. Triumf nad ekipą z Ukrainy był jednak tyleż zasłużony, co... szczęśliwy.

Kijowianie wyszli na Camp Nou półprzytomni. Efekt? Po niespełna 10 minutach mogli przegrywać 0-3. Za początkową niesubordynację zapłacili najniższy wymiar kary - z rzutu karnego wynik spotkania otworzył Messi.

Była dokładnie 4 minuta i 53 sekunda. To najszybszy gol zdobyty przez znakomitego Argentyńczyka z "jedenastki" w barwach Barcelony.

Zaraz potem Pedri trafił w poprzeczkę, a do pustej bramki nie zdołał piłki skierować Griezmann. Niewiele zatem brakowało, a mecz mielibyśmy rozstrzygnięty już w jego początkowej fazie.

Tymczasem losy spotkania ważyły się aż do końcowego gwizdka. Po zmianie stron do siatki trafił Tomasz Kędziora. Najwyżej wyskoczył do centry z rzutu rożnego i uderzył głową nie do obrony. Cieszył się jednak tylko przez krótką chwilę. Arbiter gola nie uznał, bowiem piłka opuściła wcześniej plac gry.

"Barca" podwyższyła prowadzenie w 65. minucie. Futbolówka krążyła jak po sznurku: Messi - de Jong - Fati - Pique. Ten ostatni przyłożył głowę jak trzeba i było 2-0.

Dziesięć minut później nadzieję na remis dał gościom najlepszy w ich ekipie Cygankow. Gdy ter Stegen wypluł piłkę przed siebie, wystarczyło wbić ją do bramki z najbliższej odległości.

Niemiecki bramkarz należał jednak do bohaterów wieczoru. Popisał się kilkoma fantastycznymi interwencjami w sytuacjach sam na sam. Znakomicie po drugiej stronie spisywał się również Rusłan Neshcheret - 18-latek, który w seniorskiej piłce rozgrywał dopiero drugie spotkanie!

2 1 FC Barcelona Dynamo Kijów ter Stegen Dest Piqué de Jong Alba Busquets Messi Fati Pjanić Pedri Griezmann Neshcheret Kędziora Zabarnyi Popov Shabanov Shepelev Tsygankov Rodrigues Andrievskyi Buyalskyi Supryaha SKŁADY FC Barcelona Dynamo Kijów Marc-André ter Stegen Ruslan Neshcheret Sergiño Gianni Dest Tomasz Kędziora 65′ 65′ Gerard Pique Illia Zabarnyi Frenkie de Jong Denys Popov Jordi Alba Artem Shabanov 74′ 74′ Sergio Busquets Volodymyr Shepelev 5′ (k.) 5′ (k.) Lionel Messi 75′ 75′ Viktor Tsygankov 74′ 74′ Anssumane Fati 71′ 71′ Gerson Leal Rodrigues Gouveia 60′ 60′ Miralem Pjanić Oleksandr Andrievskyi 83′ 83′ Pedro González López 70′ 70′ 86′ 86′ Vitalii Buyalskyi 60′ 60′ Antoine Griezmann 71′ 71′ Vladyslav Supryaha REZERWOWI Norberto Murara Neto Valentyn Morgun Ignacio Peña Sotorres Oleksandr Syrota Héctor Junior Firpo Adames 71′ 71′ Carlos María de Pena Bonino 74′ 74′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 86′ 86′ Bohdan Lednev 60′ 60′ Sergi Roberto 71′ 71′ Benjamin Verbič 83′ 83′ Carles Aleña Castillo Clayton da Silveira da Silva Ricard Puig Martí Nazarii Rusyn Martin Braithwaite Christensen D. Ignatenko 60′ 60′ Ousmane Dembélé 74′ 74′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão

STATYSTYKI FC Barcelona Dynamo Kijów 2 1 Posiadanie piłki 63,8% 36,2% Strzały 22 9 Strzały na bramkę 16 8 Rzuty rożne 10 8 Faule 10 4

