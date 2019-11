FC Barcelona podejmuje na Camp Nou Borussię Dortmund w meczu piątej kolejki grupy F Ligi Mistrzów. Lionel Messi rozgrywa 700. mecz w barwach "Dumy Katalonii". Z kolei w BVB od początku występuje Łukasz Piszczek. Śledź relację na żywo!

2019-11-27 21:00 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: C. Turpin 3 0 FC Barcelona Borussia Dortmund ter Stegen Firpo Lenglet Roberto Umtiti Busquets de Jong Rakitić Messi Suarez Dembélé Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Schulz Weigl Witsel Brandt Reus SKŁADY FC Barcelona Borussia Dortmund Marc-André ter Stegen Roman Buerki Héctor Junior Firpo Adames Manuel Obafemi Akanji Clément Nicolas Laurent Lenglet Raphaël Guerreiro Sergi Roberto Achraf Hakimi Mouh Samuel Umtiti Mats Hummels 71′ 71′ Sergio Busquets Łukasz Piszczek Frenkie de Jong 46′ 46′ Nico Schulz Ivan Rakitić Julian Weigl 33′ 33′ 51′ 51′ Lionel Messi Axel Witsel 29′ 29′ Luis Suarez Julian Brandt 26′ 26′ Ousmane Dembélé Marco Reus REZERWOWI Norberto Murara Neto Marwin Hitz Jean-Clair Todibo Marcel Schmelzer Moussa Wagué Dan-Axel Zagadou Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Mahmoud Dahoud Arturo Vidal Mario Goetze Anssumane Fati 46′ 46′ Jadon Sancho 26′ 26′ 67′ 67′ Antoine Griezmann Thorgan Hazard

W środę spotykają się czołowe drużyny tej grupy. Barcelona jest liderem, a Borussia zajmuje drugie miejsce.

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się bezbramkowym remisem.

Od początku pojedynku na Camp Nou mieliśmy wielkie emocje. Goście mogli objąć prowadzenie już w drugiej minucie. Piłkę na środku boiska stracił Ivan Rakitić. Chorwat głośno domaga się od trenera Ernesta Valverde miejsca w podstawowym składzie Barcelony, ale gdy już je dostał, to się nie popisał. Akcję do przodu przesunął Julian Brandt, który podał na prawą stronę do Achrafa Hakimiego. Marokańczyk dośrodkował w pole karne, gdzie dwa razy strzelał Nico Schulz, ale za pierwszym razem został zablokowany, a potem, praktycznie już leżąc, posłał piłkę obok słupka.

Do jedenastki Barcelony wrócił także Clement Lenglet. Francuz stworzył parę stoperów ze swoim rodakiem Samuelem Umtitim.

Gospodarze w 22. minucie strzelili gola - Lionel Messi podał prostopadle do Luisa Suareza, który w sytuacji sam na sam pokonał Romana Buerkiego. Po chwili radość kibiców "Dumy Katalonii" zmącił jednak fakt, że sędziowie odgwizdali spalonego Urugwajczyka.

Jeszcze gorszą wiadomością dla podopiecznych Valverde była kontuzja Ousmane'a Dembele. Francuz opuścił murawę w 26. minucie, a zastąpił go rodak Antoine Griezmann. Napastnik kupiony w lecie z Atletico Madryt za 120 mln euro, na razie zawodzi.

W końcu jednak Barcelonie udało się objąć prowadzenie w 29. minucie. Griezmann podał z lewej strony do Messiego. Argentyńczyk chciał zagrać prostopadle do Juniora Firpo, jednak przeszkodził w tym Manuel Akanji. Piłka wróciła do Argentyńczyka, a ten znalazł ponownie Suareza, który w sytuacji sam na sam pokonał Buerkiego. Tym razem spalonego nie było.

Potem jeszcze dwa razy zakotłowało się pod bramką Borussii, ale goście nie stracili w tych sytuacjach bramki. Stało się to w 33. minucie. Mats Hummels niedokładnie wyprowadzał piłkę, przejął ją Frenkie de Jong, który podał do Messiego, ten wymienił zagrania z Suarezem, a następnie, będąc w polu karnym, posłał piłkę do siatki. Argentyńczyk w środę rozgrywał 700. mecz w barwach Barcelony. 32 letni napastnik miał udział w 47 golach strzelonych przez "Dumą Katalonii" na Camp Nou w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Trafił 34 razy i zaliczył 13 asyst.

Tuż przed przerwą doszło do niecodziennej sytuacji. Odgrywający z pierwszej piłki Suarez, trafił nią w sędziego Clémenta Turpina. Francuz wylądował na murawie, ale szybko się podniósł i po chwili przerwy wznowił grę.



Na drugą połowę nie wyszedł już Schulz, którego zastąpił Jadon Sancho. To jednak gospodarze bardzo szybko mieli okazję do podwyższenia rezultatu. W 46. minucie strzał Griezmanna z pola karnego obronił jednak Buerki. Pięć minut później Messi przeprowadził indywidualną akcję, wpadł w pole karne, gdzie bramkarz Borussii wystawił nogę, a Argentyńczyk ją przeskoczył i teatralnie upadł na ziemię. Sędzia Turpin nie miał litości dla jubilata i pokazał żółtą kartkę za symulowanie faulu.

Po godzinie goście mieli szansę na kontaktowego gola, ale Marc-Andre ter Stegen obronił uderzenie z bliska Brandta, a potem jeszcze niemiecki bramkarz uprzedził próbującego zdążyć do dobitki Hakimiego.

Barcelona zadała jednak trzeci cios w 67. minucie. Piłkarze "Dumy Katalonii" wyszli z piłką od własnego pola karnego, a w końcowej fazie akcji Messi znalazł podaniem Griezmanna, który uderzeniem przy drugim słupku pokonał Buerkiego.



Zdjęcie Lionel Messi w objęciach Antoine'a Griezmanna / AFP

STATYSTYKI FC Barcelona Borussia Dortmund 3 0 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 10 5 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 1 0 Faule 9 5 Spalone 2 0