W piątkowy wieczór (godz. 21) czeka nas pasjonujące starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barcelona i Bayernem Monachium. Atmosfera wokół spotkania od kilku dni jest gorąca. Oliwy do ognia postanowił dolać były prezydent Barcy Joan Gaspart, który lekceważąco wypowiedział się o obecnej drużynie Bawarczyków. Transmisja w Polsat Sport Premium i na platformie IPLA.

Prezydent "Blaugrany" w latach 2000-2003 odniósł się do aktualnej sytuacji kadrowej "Die Roten".

Gaspart stwierdził, że dwie dekady temu klub z Monachium dysponował lepszymi piłkarzami.

- Jeśli mówią, że nie jesteśmy tak silni jak wtedy, to mogę powiedzieć, że dzisiejszy Bayern jest znacznie gorszy niż ten sprzed 20 lat. Bardzo wątpię w to, że niedługo będziemy pamiętać nazwiska jakiegokolwiek z obecnych piłkarzy Bayernu - powiedział Gaspart, którego cytuje "As".

Wypowiedź byłego działacza odnosiła się do słów Lothara Matthaeusa, Giovanne Elbera oraz Karla-Heinza Rummenige, którzy umniejszali obecnej "Dumie Katalonii" mówiąc, że to drużyna słabsza niż pięć lat temu.

Mimo to słowa 75-latka mogą budzić kontrowersje, gdyż Bayern ma obecnie w swoim składzie kilku klasowych zawodników z Robertem Lewandowskim na czele.

Gaspart zapowiedział również, że pojawi się w Lizbonie i będzie oglądał poczynania podopiecznych Quique Setiena.

