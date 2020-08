W piątkowym rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Manchesterem City Real Madryt będzie musiał sobie radzić bez swojego kapitana Sergio Ramosa, który pauzuje po obejrzeniu czerwonej kartki. To fatalna wiadomość dla "Królewskich", którzy bez hiszpańskiego stopera są niemal bezradni na europejskich salonach.

W rozegranym w lutym na Estadio Santiago Bernabeu pierwszym spotkaniu Real przegrał z "The Citizens" 1-2. W ostatnich minutach meczu "Królewscy" musieli sobie radzić w osłabieniu, po tym jak Sergio Ramos obejrzał czerwoną kartkę po faulu na wychodzącym na czystą pozycję Gabrielu Jesusie.

Oznacza to, że w piątek Real zagra bez swojego lidera i kapitana - to fatalna wiadomość dla trenera mistrza Hiszpanii Zinedine'a Zidane'a, co jasno pokazują statystyki.

Z sześciu ostatnich spotkań Ligi Mistrzów, w których zabrakło Ramosa, "Los Blancos" wygrali tylko jedno, pokonując w ostatnim meczu fazy grupowej obecnej edycji rozgrywek FC Brugge 3-1.

Pięć poprzednik potyczek zakończyło się jednak porażkami Realu z: PSG (0-3), Ajaksem (0-4), CSKA Moskwa (0-3 i 0-1) oraz Juventusem (1-3).