Przerwana edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów ma zostać dokończona w sierpniu. Włoska "La Gazzetta dello Sport" podała nawet szczegółowy, choć jeszcze nieoficjalny, terminarz rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Gilewicz dla Interii: Piątek jest tak naprawdę dodatkiem. Wideo INTERIA.TV

Informacje podane przez "La Gazzettę dello Sport" są zbieżne z tymi, przekazanymi wcześniej przez prezesa Olympique Lyon Jeana-Michela Aulasa, który zapowiedział, że mecz jego drużyny z Juventusem ma zostać rozegrany 7 sierpnia.

Reklama

Tego samego dnia miałyby odbyć się kolejny rewanżowy 1/8 finału - mecz Manchesteru City z Realem Madryt, zaś nazajutrz miałoby dojść do pojedynków Bayern Monachium - Chelsea FC oraz FC Barcelona - SSC Napoli.



W takim układzie zespoły miałyby grać co trzy dni - ćwierćfinały odbyły by się 11 i 12 sierpnia, a rewanże 14 i 15 sierpnia. Półfinały - 18 i 19 sierpnia, a rewanże 21 i 22 sierpnia. Finał jest przewidziany na 29 sierpnia w Stambule.



UEFA chciałaby także dokończyć Ligę Europejską w podobnym systemie. Pomiędzy 3 a 6 sierpnia miałyby zostać rozegrane mecze Inter - Getafe oraz Roma - Sevilla. Wszystkie ćwierćfinały były wtedy rozegrane 10 i 13 sierpnia, półfinały 17 i 20 sierpnia, a finał 26 lub 27 sierpnia w Gdańsku.

Obecnym obrońcą tytułu w Lidze Mistrzów jest Liverpool FC. Jeżeli rozgrywki zostaną dokończone - poznamy nowego triumfatora, bowiem "The Reds" zostali wyeliminowani w ćwierćfinale przez Atletico Madryt.



Z kolei ostatnim triumfatorem Ligi Europy została Chelsea FC, pokonując w finale Arsenal 4-1.

Zdjęcie Liga Mistrzów UEFA / VALERY HACHE / AFP

WG