FC Barcelona pokonała na wyjeździe Dynamo Kijów 4-0 w meczu 4. kolejki grupy G Ligi Mistrzów. Cały mecz w ekipie ze stolicy Ukrainy rozegrał Tomasz Kędziora.

2020-11-24 21:00 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Matej Jug Dynamo Kijów FC Barcelona 0 4 DO PRZERWY 0-0 S. Dest 52' M. Braithwaite 57',70' A. Griezmann 90'

W pierwszej połowie niewiele się działo. Barcelona tradycyjnie miała przewagę w posiadaniu piłki, ale niewiele z tego wynikało, bo nie potrafiła oddać groźnego strzału.



Dynamo głównie się broniło, ale potrafiło wyprowadzić kilka kontr. Jednak w drużynie gospodarzy też kulało wykończenie.



W ukraińskim zespole najbardziej aktywny był Carlos de Pena. Nie potrafił jednak trafić w bramkę.



Z dobrej strony pokazał się też Tomasz Kędziora. W pierwszej połowie dwa razy podłączył się do akcji ofensywnych i dobrze dogrywał w pole karne. Koledzy jednak nie potrafili wykorzystać jego dośrodkowań.

W drugiej połowie Dynamo zostało kompletnie zdominowane przez Barcelonę. Choć zaraz po wznowieniu gry gospodarze mieli kilka okazji, to byli nieskuteczni. Za to "Duma Katalonii" zaczęła zdobywać bramki. Licznik zatrzymał się na czterech trafieniach.



W 53. minucie wynik otworzył Sergino Dest. Do Amerykanina prostopadle podawał Martin Braithwaite. Dwa kolejne gole Duńczyk zdobył już sam.



Był bardzo aktywny i w 57. minucie z bliska trafił do siatki. W 70. minucie był faulowany w polu karnym i pewnie wykorzystał "jedenastkę".



Wynik ustalił Antoine Griezmann. W doliczonym czasie gry Francuz dobrze znalazł się w polu karnym. Miał miejsce, żeby precyzyjnie uderzyć i to zrobił.



Jak dotychczas Barcelona odniosła komplet czterech zwycięstw. Z 12 punktami prowadzi w tabeli i ma zapewniony awans do fazy pucharowej

0 4 Dynamo Kijów FC Barcelona ter Stegen Dest Mingueza Lenglet Firpo Pjanić Trincão Coutinho Aleñá Pedri Braithwaite Christensen 2 Bushchan Kędziora Zabarnyi Mykolenko Karavaev Shaparenko Shepelev de Pena Harmash Buyalskyi Verbič SKŁADY Dynamo Kijów FC Barcelona Heorhii Bushchan Marc-André ter Stegen Tomasz Kędziora 52′ 52′ Sergiño Gianni Dest Illia Zabarnyi Óscar Mingueza García Vitalii Mykolenko 66′ 66′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 60′ 60′ Ołeksandr Karawajew Héctor Junior Firpo Adames 71′ 71′ Mykola Shaparenko 15′ 15′ 65′ 65′ Miralem Pjanić 83′ 83′ Volodymyr Shepelev 83′ 83′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão 71′ 71′ Carlos María de Pena Bonino 66′ 66′ Philippe Coutinho 59′ 59′ Denis Harmasz Carles Aleña Castillo Vitalii Buyalskyi 73′ 73′ Pedro González López Benjamin Verbič 57′, 70′ (k.) 57′, 70′ (k.) Martin Braithwaite Christensen REZERWOWI Denis Bojko Norberto Murara Neto Valentyn Morgun Ignacio Peña Sotorres 83′ 83′ Tudor Cristian Băluţă 66′ 66′ Jordi Alba Anton Bol 73′ 73′ Matheus Fernandes Siqueira 60′ 60′ 69′ 69′ Denys Popov 65′ 65′ Ricard Puig Martí Danil Skorko 83′ 83′ Konrad De La Fuente 59′ 59′ Oleksandr Andrievskyi Ousmane Dembélé 71′ 71′ Bohdan Lednev 66′ 66′ 90′ 90′ Antoine Griezmann Heorhii Tsitaishvili Clayton da Silveira da Silva 71′ 71′ Vladyslav Supryaha

STATYSTYKI Dynamo Kijów FC Barcelona 0 4 Posiadanie piłki 30,4% 69,6% Strzały 4 17 Strzały na bramkę 3 11 Rzuty rożne 2 6 Faule 11 6 Spalone 3 1

