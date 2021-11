Liga Mistrzów. Dynamo Kijów - Bayern Monachium. Transmisja

Bayern Monachium ma już zapewniony awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Po czterech kolejkach fazy grupowej Robert Lewandowski i spółka wyprzedzają o sześć punktów drugą Barcelonę i o dwa trzecią Benficę.



Teraz mistrzowi Niemiec przyjdzie zmierzyć się z ostatnim w tabeli Dynamem Kijów, którego barw broni Tomasz Kędziora. Ekipa z Ukrainy zdobyła dotąd tylko jeden punkt i nic nie wskazuje na to, by we wtorek miała powiększyć swój dorobek.



Polscy fani liczą na skuteczność Lewandowskiego, który z ośmioma trafieniami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców w tej edycji Ligi Mistrzów. W meczu Dynamo - Bayern Polak może uciec konkurencji.



Liga Mistrzów. Dynamo Kijów - Bayern Monachium. Gdzie oglądać? Transmisja

Początek meczu Dynamo Kijów - Bayern Monachium we wtorek o 18.45. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go, relacja na żywo w Interii.

