Dinamo Zagrzeb, po emocjonującym starciu, zremisowało 3-3 z Szachtarem Donieck w meczu grupy C Ligi Mistrzów. Damian Kądzior z drużyny gospodarzy wszedł na boisko w doliczonym czasie gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brutalny faul bramkarza! Zaatakował nogi rywala na pełnej szybkości. Wideo INTERIA.TV

Obie ekipy mają po pięć punktów i szanse na awans do 1/8 finału. Liderem z 10 punktami jest Manchester City.



Reklama

Goście objęli prowadzenie w 13 minucie po bramce Alana Patricka.



Gospodarze szybko wyrównali za sprawą Bruno Petkovicia, a w końcówce spotkania zdobyli dwie kolejne bramki. Trafiali Luka Ivanuszec i Arijan Ademi.

Obie ekipy kończyły mecz w dziesiątkę, a czerwone kartki, po drugiej żółtej, obejrzeli Nikola Moro i Marlos.

Gdy w doliczonym czasie gry na murawę wchodził Kądzior, wydawało się, że mecz jest rozstrzygnięty. Dinamo wygrywało 3-1 i powoli mogło świętować sukces. Ale...

Celna główka Juniora Moraesa poderwała gości do walki o remis.

Na pole karne Dinama powędrował bramkarz Szachtara Andrij Pjatow. To właśnie on w poprzedniej kolejce bezmyślnie faulował rywala, za co rywale otrzymali rzut karny. Tym razem los uśmiechnął się do Pjatowa. To on został sfaulowany w polu karnym... rywali, a z karnego wyrównał Tete. Była ósma minuta doliczonego czasu gry.



Dinamo Zagrzeb - Szachtar Donieck 3-3. Raport meczowy

Liga Mistrzów: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

Zdjęcie Nie brakowało emocji w starciu Dinama z Szachtarem / AFP

WS