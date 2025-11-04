Liga Mistrzów: Cztery gole, czerwona kartka i nietrafiony karny. Szaleństwo w Londynie

Wtorek przyniósł inaugurację czwartej już kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Pierwsze dwa mecze - w tym ten między Slavią Praga a Arsenalem - rozpoczęły się już o 18.45, jednak większość starć zaczęła się o 21.00.

Wówczas to mieliśmy do czynienia z co najmniej dwoma hitami najwyższej klasy - spotkaniem Liverpoolu z Realem Madryt oraz PSG z Bayernem Monachium. Nieco w tle przewinęły się tu zmagania Tottenhamu Hotspur z FC Kopenhaga, ale to właśnie one przyniosły więcej bramek.

US Sassuolo Calcio - Genoa CFC. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Pokaz siły w Londynie. Tottenham w dziesiątkę rozbił Kopenhagę w Lidze Mistrzów

Rozwiń

Wynik w współzawodnictwie w Londynie otworzył w 19. minucie Brennan Johnson i z tą skromną przewagą "Spurs" zeszli potem do szatni na przerwę. Po zmianie stron jednak zaczęło się prawdziwe show - w 51. minucie na 2:0 podwyższył Wilson Odobert, a już chwilę potem... gospodarze grali w dziesiątkę po tym, jak czerwony kartonik obejrzał wspominany już Johnson.

To jednak nie wytrąciło Tottenhamu z równowagi - w 64. minucie Micky van de Ven trafił do siatki po kosmicznym wręcz rajdzie przez niemalże całe boisko, a już trzy minuty później następny cios zadał Joao Palhinha.

Rozwiń

Mogło się tu skończyć i na rezultacie 5:0, ale w samej końcówce zmagań Richarlison zmarnował rzut karny, uderzając z jedenastego metra w poprzeczkę bramki Kotarskiego. Niemniej, triumf podopiecznych Thomasa Franka był więcej niż pewny.

Tottenham w następnej kolejce Ligi Mistrzów zagra z PSG

Tottenham w następnej kolejce Champions League zmierzy się na wyjeździe z PSG, a więc będzie tu można mówić o naprawdę hitowym starciu. FC Kopenhaga podejmie u siebie z kolei Kajrat Ałmaty - w obu przypadkach do rywalizacji dojdzie 26 listopada.

Richarlison AFP

Piłka Ligi Mistrzów FRANCK FIFE AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP