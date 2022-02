Liga Mistrzów. Cristiano Ronaldo kontra Diego Simenone. Na boisku znów zaiskrzy?

Oprac.: Tomasz Brożek Liga Mistrzów

Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt - Manchester United to starcie dwóch gigantów: piłkarskiego - Cristiano Ronaldo - oraz trenerskiego w osobie Diego Simeone. "Los Colchoneros" to jedna z ulubionych ofiar CR7, którego klasę docenia argentyński szkoleniowiec. Mimo to nie zabrakło między nimi spięć, jak choćby wymiany wulgarnych gestów w 2019 roku.

Zdjęcie Liga Mistrzów. Gwiazdor Manchesteru United Cristiano Ronaldo oraz trener Atletico Madryt Diego Simeone wykonujący skandaliczny mecz podczas meczu z Juventusem / JOSE JORDAN / AFP