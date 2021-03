W środę rozegrany został rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Chelsea Londyn pokonała Atletico Madryt 2-0 i w dwumeczu wygrała łącznie 3-0, co dało jej awans do następnej rundy rozgrywkowej. Niestety sędziowie spotkania popełnili poważny błąd, nie dyktując rzutu karnego dla gości i nie wykluczając obrońcy Chelsea z dalszej gry.

Wspomniana sytuacja miała miejsce w 26. minucie spotkania. Po prostopadłym podaniu Luisa Suareza, do piłki ruszyli Yannick Carrasco i Cesar Azpilicueta. Obrońca Chelsea przeciął podanie i w efekcie "wysunął" piłkę swojemu rywalowi. Aby ten nie dobiegł do futbolówki i nie znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, postanowił go złapać na pograniczu pola karnego. Carrasco upadł na murawę, a włoski sędzia Daniele Orsato nie dostrzegł przewinienia.

W najbliższej przerwie w grze, sytuację sprawdzali arbitrzy VAR, którzy także nie dopatrzyli się przewinienia. Naprawdę nie rozumiem tej decyzji włoskich sędziów. Sytuacja ta jest klarowna i nie ma znaczenia, że złapanie rywala było minimalne. W dynamicznych akcjach, nawet najmniejszy kontakt może spowodować upadek i tutaj właśnie mamy taki przykład.

Trzymanie napastnika Atletico rozpoczęło się przed polem karnym i było kontynuowane w nim, a zgodnie z przepisami gry jest to rzut karny. Co więcej napastnik znajdowałby się sam na sam z bramkarzem i faul ten pozbawił go realnej szansy na zdobycie bramki, a zatem powinna być także pokazana czerwona kartka dla obrońcy Chelsea.

W tej sytuacji nie możemy obniżyć kartki do żółtej z racji "braku podwójnego karania", gdyż faul był wykonany przy użyciu rąk.

Łukasz Rogowski