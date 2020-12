Łukasz Piszczek rozegrał cały mecz, a jego Borussia Dortmund zremisowała 1-1 z Lazio Rzym. Popis w starciu Sevilla FC - Chelsea FC (0-4) dał Olivier Giroud, strzelając wszystkie cztery bramki. Z kolei FC Barcelona odniosła łatwe zwycięstwo 3-0 nad Ferencvarosem, a Club Brugge takim samym rezultatem ograł Zenit St. Petersburg.

Liga Mistrzów: sprawdź szczegóły i wszystkie wyniki

Mecz w wyjściowym składzie Borussii rozpoczął Łukasz Piszczek i rozegrał całe spotkanie. Borussii brakowało za to pauzującego z powodu urazu Erlinga Haalanda.



Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, momentami to Lazio atakowało groźniej i było bliskie zdobycia bramki. Do szatni gola strzeliła jednak Borussia - Thorgan Hazard świetnie zagrał w pole karne do wbiegającego Raphaela Guerreiro, a Portugalczyk nie pomylił się w sytuacji sam na sam z bramkarzem.



W drugiej połowie sędzia Mateu Lahoz podyktował rzut karny dla Lazio. Na bramkę zamienił go Ciro Immobile, były zresztą napastnik właśnie Borussii Dortmund.



Ten wynik oznacza, że Borussia prowadzi w grupie z dorobkiem 10 punktów. Lazio ma jeden punkt mniej.



Borussia Dortmund - Lazio Rzym 1-1 (1-0)

Bramka: 1-0 Guerreiro (44.), 1-1 Immobile (67. - z rzutu karnego).



W tej samej grupie Club Brugge przedłużył swoje szanse na awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Jeśli Belgowie wygrają w ostatnim spotkaniu z Lazio, wiosną zagrają w fazie pucharowej.



Lepiej mecz zaczęli gospodarze, którzy w 33. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Charlesa de Ketelaera. Po zmianie stron na 2-0 z rzutu karnego podwyższył Hans Vanaken.



Wątpliwości co do losów spotkania rozwiał w 73. minucie Noa Lang, strzelając gola na 3-0.



Club Brugge - Zenit St. Petersburg 3-0 (1-0)

Bramka: 1-0 de Ketelaer (33.), 2-0 Vanaken (58. - z rzutu karnego), 3-0 Lang (73.).





Barcelona z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy G. Z Ferencvarosem zagrała jednak w mocno okrojonym składzie. Decyzją trenera do Budapesztu nie wybrali się Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen oraz Philippe Coutinho. Ponadto kontuzje leczą Ansu Fati, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Sergi Roberto oraz Ronald Araujo.



Mimo tego Barcelona potrzebowała zaledwie 14 minut, by otworzyć wynik meczu. Po bardzo ładnej akcji Ousmane'a Dembele i Jordiego Alby bramkę sprytnym strzałem piętą strzelił Antoine Griezmann.



Sześć minut później na 2-0 podwyższył Martin Braithwaite. Po niemal bliźniaczej akcji z lewej strony płasko zagrał Dembele, a Duńczyk wślizgiem wpakował piłkę do bramki.



Barcelona w 27. minucie prowadziła już 3-0! Rzut karny dla "Dumy Katalonii" pewnie wykorzystał Ousmane Dembele. Później jednak zwolniła tempo i mecz zakończył się wynikiem z pierwszej połowy.



Ferencvaros - FC Barcelona 0-3 (0-3)

Bramki: 0-1 Griezmann (14.), 0-2 Braithwaite (20.), 0-3 Dembele (27. - z rzutu karnego).



Chelsea i Sevilla miały przed meczem na koncie po 10 punktów, wobec czego obie były pewne awansu do kolejnej rundy. Dziś Chelsea przybliżyła się do pierwszego miejsca w grupie, a popis dał Olivier Giroud, strzelec wszystkich czterech bramek.



"The Blues" wyszli na prowadzenie już w 8. minucie. Po akcji Kaia Havertza piłkę w polu karnym opanował Olivier Giroud, minął obrońcę i uderzył pod poprzeczkę bramki Sevilli.



Giroud trafił też na początku drugiej połowy, podwyższając wynik na 2-0. Tym razem zachował zimną krew w polu karnym i piękną podcinką oszukał bramkarza rywali.



Kwadrans przed końcem Giroud w elegancki sposób sfinalizował dośrodkowanie N'Golo Kante i zapisał na swoje konto hat-tricka!



Gdy osiem minut przed końcem meczu "The Blues" mieli jeszcze rzut karny, nie było wątpliwości, że do piłki podejdzie Olivier Giroud. Francuz wykorzystał "jedenastkę" i strzelił już swojego czwartego gola w tym meczu!



Sevilla FC - Chelsea FC 0-4 (0-1)

Bramka: 0-1 Giroud (8.), 0-2 Giroud (54.), 0-3 Giroud (74.), 0-4 Giroud (82. - z rzutu karnego).





Liga Mistrzów: sprawdź szczegóły i wszystkie wyniki

Zdjęcie Olivier Giroud strzelił cztery gole w meczu z Sevillą / JULIO MUNOZ / PAP/EPA

