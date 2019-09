Marcin Bułka zadebiutował w Ligue 1, ale nie zagra w fazie grupowe Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain nie zgłosiło 19-letniego Polaka do tych rozgrywek.

W ostatnich dniach okienka transferowego w PSG miało miejsce spore zamieszanie z bramkarzami. Klub wymienił się golkiperami z Realem Madryt - do klubu ze stolicy Hiszpanii powędrował Alphonse Areola, a bramkarzem PSG został Keylor Navas.

Zanim jednak transakcja została dopięta na ostatni guzik, na zamieszaniu skorzystał Marcin Bułka. 19-letni Polak niespodziewanie znalazł się w wyjściowym składzie na ligowy mecz z FC Metz (2-0), dzięki czemu zadebiutował w drużynie mistrza Francji.

W ostatnich dniach oprócz Navasa do PSG dołączył także 26-letni bramkarz Sergio Rico, wypożyczony z Sevilli FC, przez co Bułka znacznie spadł w hierarchii paryskich golkiperów. Na tyle, że nie znalazł się w kadrze PSG zgłoszonej do Ligi Mistrzów. Trener Thomas Tuchel umieścił w niej dwóch bramkarzy - Navasa i Rico. W razie kontuzji i kartek, w myśl przepisów UEFA, zgłoszony awaryjnie będzie mógł zostać 19-letni Francuz Garissone Innocent, który jest wychowankiem PSG.

Kadra PSG na fazę grupową Ligi Mistrzów:

Bramkarze: Navas, Rico.

Obrońcy: Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier, Thiago Silva.

Pomocnicy: Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Sarabia, Verratti.

Atakujący: Cavani, Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Mbappe, Neymar.