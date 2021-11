Liga Mistrzów

2021-11-24 21:00 | Stadion: Jan Breydelstadion | Arbiter: Davide Massa Club Brugge KV RB Lipsk 0 5 DO PRZERWY 0-4 C. Nkunku 12',90' E. Forsberg 17',45' André Silva 26'

Goście przystąpili do tego spotkania osłabieni brakiem trenera Jessego Marscha oraz podstawowego bramkarza Petera Gulacsiego. Dzień wcześniej klub z Lipska poinformował, że szkoleniowiec i kapitan drużyny zostali zakażeni koronawirusem. Obaj zostali w domu.

Niemieckim zespołem z ławki dyrygował asystent Marscha - Achim Beierlorzer. Z kolei między słupkami reprezentanta Węgier zastąpił Josep Martinez. Efekt? Przerósł chyba najśmielsze oczekiwania kibiców RB Lipsk. Ich ulubieńcy już do przerwy prowadzili różnicą czterech goli.

Club Brugge - RB Lipsk. Nkunku rozpoczyna strzelaninę

Kanonadę jeszcze przed upływem kwadransa rozpoczął Christopher Nkunku. Skorzystał z nieporadności defensywy Club Brugge i skierował do siatki przypadkowo odbitą piłkę. To jego 12. gol w tym sezonie (19 meczów), biorąc pod uwagę rozgrywki na wszystkich frontach. Tyle samo bramek zdobył łącznie w dwóch poprzednich latach, zaliczając 84 występy.



W 17. minucie z rzutu karnego prowadzenie RB Lipsk podwyższył Emil Forsberg. Na listę strzelców ponownie wpisał się tuż przed przerwą po chytrym strzale niemal z linii pola karnego. Jego trafienia przedzielił gol Andre Silvy, który pokonał Simona Mignoleta uderzeniem głową z bliskiej odległości.

To właśnie Mignoletowi belgijski zespół zawdzięcza uniknięcie totalnej kompromitacji. Nie pozwolił się pokonać, broniąc groźne uderzenia Andre Silvy (dwukrotnie) oraz Nkunku. Ten drugi pokonał go dopiero w doliczonym czasie gry.



Ekipa z Bundesligi miała przed tym meczem tylko jeden punkt i myślała już tylko o trzecim miejscu w grupie A i awansie do wiosennej fazy Ligi Europy. Spektakularnym triumfem przybliżyła się do tego celu. Był to jednocześnie udany rewanż za wrześniową porażkę 1-2 przed własną publicznością.



Club Brugge - RB Lipsk 0-5 (0-4)

Bramki: 0-1 Nkunku (12.), 0-2 Forsberg (17. karny), 0-3 Andre Silva (27.), 0-4 Forsberg (45+1.), 0-5 Nkunku (90+3.)



0 5 Club Brugge KV RB Lipsk Mignolet Mata N'Soki Hendry Álvarez Van der Brempt Sowah Vanaken De Ketelaere Leon Lang Martínez Mukiele Mulere Klostermann Gvardiol Angeliño Laimer Forsberg 2 Kampl Nkunku 2 Adjei Silva SKŁADY Club Brugge KV RB Lipsk Simon Mignolet Josep Martínez Riera Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço Nordi Mukiele Mulere 46′ 46′ Stanley Pierre N'Soki 62′ 62′ Lukas Manuel Klostermann Jack Hendry 80′ 80′ Joško Gvardiol 85′ 85′ Eder Alvarez-Balanta José Ángel Esmoris Tasende 60′ 60′ Ignace Van der Brempt 62′ 62′ Konrad Laimer 82′ 82′ Kamal Sowah 17′ (k.), 45′ 17′ (k.), 45′ Emil Forsberg Hans Vanaken Kevin Kampl 82′ 82′ Charles De Ketelaere 12′, 90′ 12′, 90′ Christopher Nkunku 46′ 46′ Bas Leon Dost 66′ 66′ Brian Ebenezer Adjei Brobbey 63′ 63′ Noa Noëll Lang 26′ 26′ Andre Silva REZERWOWI Senne Lammens 62′ 62′ Benjamin Henrichs Christ-Emmanuel Faitout Maouassa 80′ 80′ Solomon Owusu Bonnah Noah Mbamba-Muanda 62′ 62′ 86′ 86′ Moriba Kourouma Kourouma 60′ 60′ Brandon Mechele Joscha Wosz 46′ 46′ Federico Ricca Rostagnol 66′ 66′ Hugo Novoa Ramos 46′ 46′ Mats Rits F. Eutinger Ruud Willem Vormer 82′ 82′ Jose Izquierdo 82′ 82′ 86′ 86′ Wesley Moraes Ferreira da Silva

STATYSTYKI Club Brugge KV RB Lipsk 0 5 Posiadanie piłki 55,4% 44,6% Strzały 6 26 Strzały na bramkę 3 18 Rzuty rożne 13 5 Faule 13 10 Spalone 5 3

UKi



