Borussia Dortmund, z Łukaszem Piszczkiem w składzie, pokonała PSG 2-1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Polak wyprowadził zespół jako kapitan, a w czasie gry został nim Erling Haaland, który zdobył dwie bramki dla gospodarzy. W klasyfikacji strzelców tej edycji Ligi Mistrzów Norweg, z 10 golami, zrównał się z liderem Robertem Lewandowskim.

Piszczek we wtorek obchodził podwójny jubileusz. To był bowiem jego 350. mecz w barwach Borussii we wszystkich rozgrywkach, a równocześnie został pierwszym piłkarzem BVB, który po raz 50. wystąpił w Lidze Mistrzów.



Trenerem PSG jest były szkoleniowiec BVB Thomas Tuchel (niemiecki zespół prowadził w latach 2015-17), co tylko dodaje pikanterii tej rywalizacji. To właśnie Tuchel prowadził dortmundczyków w ostatnim starciu z francuską drużyną w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Było to w ćwierćfinałowym dwumeczu w sezonie 2016/17, gdy lepsze okazało się AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Ekipa z Księstwa zwyciężyła w obu starciach (3-2 i 3-1), a trzy bramki zdobył obecny gwiazdor PSG - Kylian Mbappe.

Borussia i PSG spotkały się ze sobą dopiero po raz trzeci. Wcześniej, w sezonie 2010/11 padły dwa remisy.



W pierwszej połowie wtorkowego spotkania lepsze wrażenie sprawiali gospodarze. Przede wszystkim byli groźniejsi pod bramką rywala. PSG dłużej utrzymywało się przy piłce (56 procent czasu), ale nic z tego nie wynikało.

Borussia zaś przechodziła natychmiastowo do fazy ataku i gdyby w kilku przypadkach lepiej wykańczała sytuacja, to mogła prowadzić.

W 11. minucie Neymar, który wrócił do kadry meczowej po kontuzji, oddał niecelny strzał z rzutu wolnego. I to było wszystko, co stworzyli sobie paryżanie w pierwszej części tego pojedynku.

Już trzy minuty później podopieczni Luciena Favre'a groźnie zaatakowali, a wszystko zaczęło się od rzutu rożnego dla rywali. Aktywny Jadon Sancho wyprowadził piłkę z własnej połowy, do ataku szło także kilku jego kolegów, ale młody Anglik sam zdecydował się sfinalizować akcję. Nie trafił jednak w bramkę.

Z kolei w 22. minucie Piszczek podał prostopadle do Achrafa Hakimiego, ten dośrodkował w pole karne, gdzie w ostatniej chwili wracający Marco Verratti wybił piłkę sprzed Emre Cana.

Natomiast w 28. minucie kolejny groźby atak Borussii o mały włos nie zakończył się powodzeniem. Sancho na linii pola karnego ściął do prawej strony, uderzył, jednak Keylor Navas odbił piłkę (to był jedyny celny strzał w pierwszej połowie). Dobijał jeszcze Hakimi, ale został zablokowany przez Layvina Kurzawę.

Gospodarze wykorzystywali każdą chwilę zawahania u przeciwnika. Jak w 35. minucie, kiedy Sancho podał do Haalanda, który ruszył z piłką do przodu, wpadł w pole karne, uderzył, ale minimalnie niecelnie.

I każdy błąd. Chwilę później Idrissa Gueye stracił piłkę na środku boiska, przejął ją Can, podprowadził, podał do Sancha, który dośrodkował w pole karne, gdzie niezbyt precyzyjnie głową przymierzył Haaland. A za plecami Norwega już wbiegał niepilnowany Thorgan Hazard.

BVB lepiej weszła też w drugą połowę. Akcja Hakimiego prawym skrzydłem, którego powstrzymał interweniujący Navas, krótkie rozegranie rzutu rożnego, po którym Sancho, będąc w polu karnym, nie znalazł podaniem partnera, wreszcie Haaland próbował kiwać w "16", ale został powstrzymany.

Potem sytuacja się wyrównała, a groźniejsi byli nawet paryżanie. W 65. minucie oddali nawet pierwszy celny strzał, Mbappe z ostrego kąta wprost w Romana Buerkiego. Dwie minuty później rozegranie piłki PSG, w jej końcówce Neymar wymienił piłkę z Mbappe, ten drugi oddał strzał odbity przez Buerkiego, a dobitka Brazylijczyka, po rykoszecie, wyszła na rzut rożny.

To jednak Borussia objęła prowadzenie w 69. minucie. Długa akcja gospodarzy, Sancho podał do na skrzydło do Hakimiego, który dośrodkował w pole karne, gdzie z pierwszej piłki uderzył Guerreiro. Portugalczyk trafił w Haalanda, piłka odbiła się jeszcze od Marquinhosa, Norweg ją przejął i z bliska wpakował ją do siatki.

W 75. minucie był już remis. Indywidualny popis Mbappe, który uciekł Giovanniemu Reynie, nie dał rady go zatrzymać interweniujący wślizgiem Dan-Axel Zagadou, a Francuz wbiegł w pole karne i podał do Neymara, który trafił do siatki. Za Brazylijczykiem nie zdążył Piszczek.

Dwie minuty później gospodarze znowu prowadzili. Reyna podał do Haalanda, który przymierzył lewą nogą tuż sprzed pola karnego, a piłka wylądowała pod poprzeczką. Norweg ma już 10. goli w tej edycji Ligi Mistrzów!

19-latek urodzony w Leeds we wtorek po raz kolejny pokazał swój nieprzeciętny talent. Został bowiem pierwszym piłkarzem BVB, który zdobył bramkę dla tej drużyny w debiucie w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Poza tym te 10 trafień z obecnej edycji uzyskał tylko w siedmiu meczach, o czterech szybciej niż ktokolwiek inny. Został też drugim nastolatkiem, który strzelił 10 goli w Lidze Mistrzów po Mbappe. Tylko że Haaland zrobił to w jednej kampanii.

PSG miało szansę na wyrównanie w 82. minucie, kiedy Neymar trawił w zewnętrzną część spojenia. Wcześniej walkę o pozycję w polu karnym przegrał Piszczek.



W końcówce żółte kartki zobaczyli Thomas Meunier i Verratti. Obu nie zobaczymy w rewanżu na Parc des Princes, który odbędzie się 11 marca.



2020-02-18 21:00 | Stadion: Signal-Iduna-Park 2 1 Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Navas Kimpembe Marquinhos Silva Meunier Verratti Gueye Kurzawa Di Maria Mbappé Neymar Buerki Piszczek Hummels Zagadou Hakimi Mouh Can Witsel Guerreiro Sancho Haaland 2 Hazard SKŁADY Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Roman Buerki Keylor Navas Łukasz Piszczek Presnel Kimpembe Mats Hummels Marquinhos Dan-Axel Zagadou Thiago Silva Achraf Hakimi Mouh 87′ 87′ Thomas Meunier Emre Can 89′ 89′ Marco Verratti 44′ 44′ Axel Witsel 55′ 55′ Idrissa Gana Gueye Raphaël Guerreiro Layvin Kurzawa 91′ 91′ Jadon Sancho 78′ 78′ Angel Di Maria 69′, 79′ 69′, 79′ Erling Haaland Kylian Mbappé 68′ 68′ Thorgan Hazard 76′ 76′ 60′ 60′ . Neymar REZERWOWI Marwin Hitz Sergio Rico Manuel Obafemi Akanji Nianzou Tanguy Kouassi 91′ 91′ Marcel Schmelzer Thilo Kehrer Nico Schulz 78′ 78′ Pablo Sarabia García Mahmoud Dahoud Julian Draxler 68′ 68′ Giovanni Reyna Edinson Cavani Mario Goetze Mauro Emanuel Icardi Rivero