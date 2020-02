Borussia Dortmund, z Łukaszem Piszczkiem w składzie, mierzy się z PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Śledź przebieg meczu z Interią.

Piszczek we wtorek obchodzi podwójny jubileusz. Rozgrywa bowiem 350. mecz w barwach Borussii we wszystkich rozgrywkach, a równocześnie jest pierwszym piłkarzem BVB, który po raz 50. występuje w Lidze Mistrzów.



Borussię czeka dziś trudne zadanie. Paryżanie ponieśli w tym sezonie tylko trzy porażki, a do kolejnego zwycięstwa będzie chciał ich poprowadzić Neymar, który wrócił do kadry meczowej po kontuzji.

Trenerem PSG jest były szkoleniowiec BVB Thomas Tuchel (niemiecki zespół prowadził w latach 2015-17), co tylko dodaje pikanterii tej rywalizacji. To właśnie Tuchel prowadził dortmundczyków w ostatnim starciu z francuską drużyną w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Było to w ćwierćfinałowym dwumeczu w sezonie 2016/17, gdy lepsze okazało się AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Ekipa z Księstwa zwyciężyła w obu starciach (3-2 i 3-1), a trzy bramki zdobył obecny gwiazdor PSG - Kylian Mbappe.

Niemieccy fani muszą liczyć na skuteczność Erlinga Haalanda. Norweg w tej edycji Champions League zdobył osiem goli (jeszcze w barwach FC Salzburg) i goni lidera klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego, który ma na koncie 10 trafień.

2020-02-18 21:00 | Stadion: Signal-Iduna-Park 0 0 Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Navas Kimpembe Marquinhos Silva Meunier Verratti Gueye Kurzawa Di Maria Mbappé Neymar Buerki Piszczek Hummels Zagadou Hakimi Mouh Can Witsel Guerreiro Sancho Haaland Hazard SKŁADY Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Roman Buerki Keylor Navas Łukasz Piszczek Presnel Kimpembe Mats Hummels Marquinhos Dan-Axel Zagadou Thiago Silva Achraf Hakimi Mouh Thomas Meunier Emre Can Marco Verratti Axel Witsel Idrissa Gana Gueye Raphaël Guerreiro Layvin Kurzawa Jadon Sancho Angel Di Maria Erling Haaland Kylian Mbappé Thorgan Hazard . Neymar REZERWOWI Marwin Hitz Sergio Rico Manuel Obafemi Akanji Nianzou Tanguy Kouassi Marcel Schmelzer Thilo Kehrer Nico Schulz Pablo Sarabia García Mahmoud Dahoud Julian Draxler Giovanni Reyna Edinson Cavani Mario Goetze Mauro Emanuel Icardi Rivero

