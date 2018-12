Kilku piłkarzy Borussii Dortmund, w tym Łukasz Piszczek, nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco. Polski obrońca narzeka na uraz kolana.

Osłabienie BVB nie ma większego znaczenia, bo klub z Signal Iduna Park ma już pewny udział w 1/8 finału LM. Zresztą w grupie A wszystko jest niemal rozstrzygnięte. Do fazy pucharowej awansowały Atletico Madryt i Borussia. Jedyną niewiadomą, jest tylko to, który z tych zespołów zajmie pierwsze miejsce.



W 1/16 finału Ligi Europejskiej zagra FC Brugge, a AS Monaco Kamila Glika żegna się z europejskimi pucharami w tym sezonie.



Oprócz Piszczka, na mecz z Monaco nie pojechali Marco Reus, Thomas Delaney i Jakob Bruun Larsen. Cała trójka zmaga się z urazami, które przytrafiły im się w poprzednich spotkaniach. Favre nie będzie mógł również skorzystać z Jadona Sancho i Axela Witsela. Pierwszy z wymienionych dostał zgodę na wyjazd do Anglii ze względu na śmierć babci, a Witsel otrzymał wolne.



Spotkanie AS Monaco - Borussia Dortmund rozpocznie się o godz. 21.00.



