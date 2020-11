W meczu 4. kolejki grupy F Ligi Mistrzów Borussia Dortmund podejmuje Club Brugge. Łukasz Piszczek rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Czy Belgowie zdołają zrewanżować się za bolesną porażkę poniesioną na własnym stadionie? Śledź przebieg spotkania razem z Interią. Transmisja meczu na antenie Polsatu Sport Premium 3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LIGA MISTRZÓW. Istanbul Basaksehir sensacyjnie wygrał z Manchesterem United. WIDEO Polsat Sport

Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5



Obie ekipy zmierzyły się w Belgii na początku listopada. Niemcy nie dali swoim rywalom żadnych szans, zwyciężając 3-0. Pierwszą bramkę dla BVB zdobył Thorgan Hazard, a autorem dwóch kolejnych trafień był Erling Haaland.



Jeszcze przed starciem na Signal Iduna Park doszło do kuriozalnej sytuacji. W kadrze meczowej gości zabrakło Emmanuela Dennisa, który odmówił zmiany ulubionego miejsca w autokarze, w wyniku czego pozostał w Belgii.



Wystarczyło 70 sekund, by Erling Haaland doszedł do pierwszej sytuacji strzeleckiej. Z lewej strony płasko zacentrował Raphael Guerreiro, a młody Norweg wyskoczył zza obrońcy i oddał naprawdę groźny strzał z pierwszej piłki. Chybił o centymetry. W 18. minucie nikt nie zdołał go już jednak powstrzymać. Jadon Sancho zebrał bezpańską piłkę w środku pola i zagrał do Haalanda, który wbiegł w pole karne i huknął z lewej nogi. Futbolówka odbiła się od słupka, po czym zatrzepotała w siatce.



W 23. minucie defensywę Borussii mógł zaskoczyć Ruud Vormer, lecz piłka po jego uderzeniu z kilkunastu metrów przeleciała tuż obok bramki. Roman Buerki odetchnął z ulgą. Podobnie mógł zachować się w 40. minucie Simon Mignolet. Belgijskiego golkipera mógł pokonać Giovanni Reyna, przejmując piłką strąconą przez rywala, lecz jego uderzenie dało BVB jedynie rzut rożny.



Borussia Dortmund - Club Brugge 1-0 - trwa I połowa



Liga Mistrzów

2020-11-24 21:00 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Ivan Kružliak Borussia Dortmund Club Brugge KV 1 0 DO PRZERWY - E. Håland 18'

1 0 Borussia Dortmund Club Brugge KV Mignolet Mata Kossounou Deli De Ketelaere Noëll Vormer Diatta Vanaken Álvarez Krmenčík Bürki Meunier Akanji Hummels Guerreiro Bellingham Sancho Hazard Delaney Reyna Håland SKŁADY Borussia Dortmund Club Brugge KV Roman Buerki Simon Mignolet Thomas Meunier Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço Manuel Obafemi Akanji Odilon Kossounou Mats Hummels Simon Désiré Sylvanus Deli Raphaël Guerreiro Charles De Ketelaere Jude Bellingham Noa Noëll Lang Jadon Sancho Ruud Willem Vormer Thorgan Hazard Krépin Diatta Thomas Delaney Hans Vanaken Giovanni Alejandro Reyna Eder Alvarez-Balanta 18′ 18′ Erling Haaland Michael Krmenčík REZERWOWI Stefan Drljača Ethan Shea Horvath Marwin Hitz Nathan Fuakala Mateu Jaume Morey Bauzà Brandon Mechele Łukasz Piszczek Ignace Van der Brempt Nico Schulz Maxim De Cuyper Julian Brandt Mats Rits Emre Can Youssouph Mamadou Badji Mahmoud Dahoud David Chidozie Okereke Felix Passlack Siebe Schrijvers Axel Witsel Youssoufa Moukoko Marco Reus

Reklama

TB



Liga Mistrzów - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy