W meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów Borussia Dortmund pokonała 3-0 Club Brugge i jest już o krok od awansu do fazy pucharowej. Bohaterem BVB został Erling Haaland, który strzelił dwa gole. Łukasz Piszczek całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LIGA MISTRZÓW. Istanbul Basaksehir sensacyjnie wygrał z Manchesterem United. WIDEO Polsat Sport

Trzy punkty pozwoliły Borussii utrzymać pierwsze miejsce w tabeli grupy F. Gospodarze zwyciężyli niezwykle pewnie i to niewielkim nakładem sił. Przyjezdni nie mieli absolutnie żadnych argumentów, zwłaszcza w ofensywie i mogli wyjechać z Niemiec z jeszcze większym balastem bramek.

Reklama

Obie ekipy pierwszy raz zmierzyły się w Belgii na początku listopada. Wtedy także Niemcy wygrali 3-0, a Erling Haaland dwukrotnie trafił do siatki.

Wystarczyło 70 sekund, by Haaland doszedł do pierwszej sytuacji strzeleckiej. Z lewej strony płasko zacentrował Raphael Guerreiro, a młody Norweg wyskoczył zza obrońcy i oddał naprawdę groźny strzał z pierwszej piłki. Chybił o centymetry. W 18. minucie nikt nie zdołał go już jednak powstrzymać. Jadon Sancho zebrał bezpańską piłkę w środku pola i zagrał do Haalanda, który wbiegł w pole karne i huknął z lewej nogi. Futbolówka odbiła się od słupka, po czym zatrzepotała w siatce.

W 23. minucie defensywę Borussii mógł zaskoczyć Ruud Vormer, lecz piłka po jego uderzeniu z kilkunastu metrów przeleciała tuż obok bramki. Roman Buerki odetchnął z ulgą. Podobnie zachował się w 40. minucie Simon Mignolet. Belgijskiego golkipera mógł, a nawet powinien pokonać Giovanni Reyna po przejęciu piłki strąconej przez rywala. 18-latek nie skorzystał jednak z prezentu, a jego uderzenie dało BVB jedynie rzut rożny.

Tuż przed przerwą gospodarze zdołali strzelić drugiego gola. Przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Jadon Sancho, posyłając piłkę w górny gór bramki. Gdy Anglik celebrował swoje trafienie, sędzia zaprosił piłkarzy do szatni.

W pierwszym kwadransie drugiej części meczu tempo gry nie było zbyt wysokie. Ciekawie zrobiło się w 60. minucie, gdy przypomniał o sobie Erling Haaland. Norweg znajdował się wprawdzie na pozycji spalonej, lecz wykorzystał podanie... jednego z rywali, który niefortunnie interweniując we własnym polu karnym, zanotował asystę. Sam strzał 20-latka był nie do obrony. Wynik meczu nie uległ już zmianie. Borussia zwyciężyła 3-0.

Borussia Dortmund - Club Brugge 3-0

Liga Mistrzów

2020-11-24 21:00 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Ivan Kružliak Borussia Dortmund Club Brugge KV 3 0 DO PRZERWY 2-0 E. Håland 18',60' J. Sancho 45'

3 0 Borussia Dortmund Club Brugge KV Mignolet Mata Kossounou Deli De Ketelaere Noëll Vormer Diatta Vanaken Álvarez Krmenčík Bürki Meunier Akanji Hummels Guerreiro Bellingham Sancho Hazard Delaney Reyna Håland 2 SKŁADY Borussia Dortmund Club Brugge KV Roman Buerki Simon Mignolet 73′ 73′ Thomas Meunier Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço Manuel Obafemi Akanji Odilon Kossounou Mats Hummels Simon Désiré Sylvanus Deli 80′ 80′ Raphaël Guerreiro Charles De Ketelaere Jude Bellingham 74′ 74′ Noa Noëll Lang 45′ 45′ Jadon Sancho Ruud Willem Vormer Thorgan Hazard 74′ 74′ Krépin Diatta 72′ 72′ Thomas Delaney Hans Vanaken 81′ 81′ Giovanni Alejandro Reyna 52′ 52′ Eder Alvarez-Balanta 18′, 60′ 18′, 60′ 81′ 81′ Erling Haaland 66′ 66′ Michael Krmenčík REZERWOWI Stefan Drljača Ethan Shea Horvath Marwin Hitz Nathan Fuakala 73′ 73′ Mateu Jaume Morey Bauzà Brandon Mechele Łukasz Piszczek Ignace Van der Brempt Nico Schulz Maxim De Cuyper 81′ 81′ Julian Brandt 52′ 52′ 71′ 71′ Mats Rits 72′ 72′ Emre Can 66′ 66′ Youssouph Mamadou Badji Mahmoud Dahoud 74′ 74′ David Chidozie Okereke 80′ 80′ Felix Passlack 74′ 74′ Siebe Schrijvers Axel Witsel Youssoufa Moukoko 81′ 81′ Marco Reus

TB



Liga Mistrzów - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy