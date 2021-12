Trudno sobie wyobrazić dalsze rozgrywki Ligi Mistrzów bez Barcelony, ale po porażce z Bayernem Monachium została ona z niej wyeliminowana. Od poprzedniego takiego wypadku, by utknęła ona od razu w grupie minęło całe pokolenie, cała epoka. Miało to miejsce w 2000 roku, gdy Polski nie było jeszcze w Unii Europejskiej, do kin wchodziły "Gladiator" i "Jak ugryźć 10 milionów", a poza polską Ekstraklasą znajdowały się takie kluby jak Lech Poznań, Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok, a ich miejsce zajmowały Ruch Radzionków, Stomil Olsztyn, Dyskobolia Grodzisk Wlkp. czy Odra Wodzisław. O Ligę Mistrzów trzeba było walczyć w kwalifikacjach, więc FC Barcelona trafiała w nich np. na Wisłę Kraków.





FC Barcelona utknęła w Lidze Mistrzów

Wówczas Katalończycy utknęli w grupie, w której przegrywali nawet 0-3 z Besiktasem Stambuł. Dali się wyprzedzić AC Milan i Leeds United. A ponieważ nie istniał wtedy system przesuwania wyeliminowanych w Lidze Mistrzów do Ligi Europy czy innego pucharu, FC Barcelona zakończyła europejskie rozgrywki z nastaniem grudnia 2000 roku. Po raz ostatni nie było jej w rywalizacji europejskiej na wiosnę.





Teraz FC Barcelona ma szansę walczyć na wiosnę, gdyż UEFA zmieniła zasady i nie jest tak łatwo wylecieć z rozgrywek na dobre. Hiszpanie zagrają jednak w rozgrywkach Ligi Europy, czyli dawnego Pucharu UEFA. FC Barcelony nie było to od 17 lat. Wówczas w 2004 roku znalazła się w rozgrywkach Pucharu UEFA, jako że w Lidze Mistrzów nie było jej w ogóle. Nie zakwalifikowała się jako zaledwie szósty zespół ligi hiszpańskiej.



Co więcej, w 2004 roku nie mieliśmy jeszcze rozgrywek grupowych w tym pucharze, więc FC Barcelona jak za dawnych lat musiała pokonywać kolejne przeszkody fazy play-off. Wyeliminowała m.in. słowacki zespół Matador Puchov po imponującej wygranej 8-1, pokonała Panionios Ateny z Grecji, Brøndby IF z Danii i zatrzymał ją Celtic Glasgow. Była to jedna z ostatnich okazji, by mniejsze kluby mogły wylosować FC Barcelonę i zagrać z nią w pucharach.