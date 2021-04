Europejskie Stowarzyszenie Klubów Piłkarskich zatwierdziło w piątek projekt zmian w Lidze Mistrzów - poinformował "SportBild". Zostanie ona poszerzona do 36 drużyn, inny będzie też format rozgrywek.

Od sezonu 2024/2025 w najbardziej prestiżowych, klubowych rozgrywkach świata występować będzie 36 drużyn. Zniknie znany obecnie format fazy grupowej, a w jej miejsce każda z drużyn rozegra po dziesięć spotkań - pięć na własnym terenie i pięć na wyjeździe. Ekipy z najlepszym bilansem awansują do fazy pucharowej, gdzie walka toczyć będzie się już w "starym" systemie.

Przeciwni wprowadzeniu takiej zmiany byli przedstawiciele Premier League, gdzie, wobec 20 drużyn w lidze kalendarz był bardzo napięty. Co ciekawe, Stowarzyszenie zdołało nakłonić Wyspiarzy do zmiany zdania oferując im... dwa dodatkowe miejsca w LM. Oznacza to, że do udziału w rozgrywkach wystarczy nawet szóste miejsce w lidze. Kolejne dwie dodatkowe pozycje rozdzielone zostaną na podstawie współczynnika klubowego.



Poszerzeniu ulegnie też grono uczestników Ligi Europy i nowej Conference League, gdzie także będzie rywalizować po 36 ekip. W LE rozgrywanych będzie osiem spotkań "eliminacyjnych" (jak w LM - w miejsce fazy grupowej), a w CL - sześć.

