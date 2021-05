W środę Europejska Unia Piłkarska (UEFA) ma zdecydować o ewentualnym przeniesieniu finału Ligi Mistrzów ze Stambułu do Londynu - poinformowała BBC. W meczu o trofeum spotkają się dwa angielskie kluby - Manchester City i Chelsea.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Thomas Tuchel o możliwej zmianie gospodarza meczu finałowego. Wideo © 2021 Associated Press

Reklama

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Turcji sprawiła, że Wielka Brytania wpisała ten kraj na "czerwoną listę", co znacznie utrudnia podróżowanie i wymaga odbycia 10-dniowej kwarantanny. Brytyjski rząd zaapelował już do kibiców, aby nie jechali do Stambułu na finał 29 maja.

Reklama

O przeniesienie meczu do UEFA zwrócił się w ubiegłym tygodniu premier Boris Johnson. W poniedziałek piłkarska centrala prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami brytyjskich władz.

Także podróż ze Szwajcarii, gdzie znajduje się siedziba UEFA, wymaga 10-dniowej kwarantanny w Anglii, ale agencja Associated Press poinformowała, iż pracownicy UEFA są na liście wyjątków i nie będą musieli spełniać tego wymagania podczas finałów mistrzostw Europy, które rozpoczynają się 11 czerwca. Londyn jest jednym z miast-gospodarzy.