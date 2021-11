Liga Mistrzów

2021-11-23 18:45 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Halil Umut Meler Dynamo Kijów Bayern Monachium 1 2 DO PRZERWY 0-2 D. Harmash 70' R. Lewandowski 14' K. Coman 42'

O faworyta tego spotkania nie wypadało pytać. Bayern w czterech wcześniejszych potyczkach zgromadził komplet punktów i otwierał tabelę grupy E. Dynamo? Ugrzęzło na przeciwległym biegunie bez choćby jednej zdobytej bramki.



Na wyobraźnię działał też rezultat pierwszego starcia obu zespołów. We wrześniu mistrzowie Niemiec rozgromili kijowian 5-0. Podobny wynik w rewanżu nie stanowiłby sensacji.

Bawarczycy na otwarcie wyniku potrzebowali niespełna kwadransa. Fantastyczną przewrotką z pola karnego popisał się wówczas Robert Lewandowski i po chwili przyjmował gratulacje od kolegów. To jego 64. bramka w tym roku - nigdy wcześniej nie był równie skuteczny. Życiówka!



Robert Lewandowski przeszedł do historii

"Lewy" stał się jednocześnie pierwszym zawodnikiem w historii, który po raz drugi zdobył gola w dziewięciu meczach Ligi Mistrzów z rzędu. Wcześniej dokonał takiej sztuki w okresie od września 2019 do sierpnia 2020.



Tymczasem nie minęło pół godziny gry, a mogliśmy mieć remis. Blisko katastrofalnego w skutkach błędu był Manuel Neuer. Po tym jak nie trafił w wolno lecącą w jego stronę piłkę, uratował go słupek.

Neuer ma już na koncie 124 występy w Champions League. Zrównał się tym samym z Gianluigim Buffonem, który do tej pory zajmował samodzielnie drugie miejsce w klasyfikacji rekordzistów. Niedościgniony jest jak na razie Iker Casillas, mogący się pochwalić 177 grami w prestiżowych rozgrywkach.



W 40. minucie szczęście uśmiechnęło się do Bayernu po raz kolejny. Tym razem po starciu w "szesnastce" Witalija Bujalskiego z Lucasem Hernandezem gospodarze domagali się podyktowania rzutu karnego. Arbiter zarządził analizę VAR i nie zdecydował się na radykalną decyzję.



Kilka chwil później "Die Roten" prowadzili już różnicą dwóch goli. W znakomitej sytuacji znalazł się Kingsley Coman i potężnym strzałem z narożnika pola bramkowego podwyższył prowadzenie Bayernu.

Po przerwie monachijczycy zwolnili tempo gry i rywal wystawił im za to rachunek. Krótko po zmianie stron strzał Mykoły Szaparenki został jeszcze z trudem przez Neuera obroniony, ale był to dla gości sygnał ostrzegawczy. Jak się okazało - zlekceważony.



Dynamo dopięło swego w 70. minucie. Wiktor Cygankow idealnie zagrał wówczas do wbiegającego w pole karne Denisa Garmasza, ten uderzył bez przyjęcia i zrobiło się 1-2. W taki sposób drużyna z Ukrainy zdobyła swą premierową bramkę w bieżącej edycji LM.

Kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry murawę opuścił Tomasz Kędziora. Reprezentacyjny obrońca nie zawinił przy straconych golach, ale też niczym nie wyróżnił się w ofensywie.



Podopieczni Juliana Nagelsmanna, osłabieni tego dnia absencją kilku zawodników zaatakowanych przez koronawirusa lub przebywających na kwarantannie, nie pozwolili jednak wydrzeć sobie zwycięstwa. Komplet punktów po pięciu kolejkach fazy grupowej oznacza dla nich gwarancję wyjścia z grupy z pierwszego miejsca.



Dynamo Kijów - Bayern Monachium 1-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Lewandowski (14.), 0-2 Coman (42.), 1-2 Garmasz (70.)



1 2 Dynamo Kijów Bayern Monachium Neuer Pavard Nianzou Hernández Boyle Tolisso Coman Sané Goretzka Müller Lewandowski Bushchan Kędziora Zabarnyi Syrota Mykolenko Sydorchuk Tsygankov de Pena Shaparenko Buyalskyi Shkurin SKŁADY Dynamo Kijów Bayern Monachium Heorhii Bushchan Manuel Neuer 76′ 76′ Tomasz Karol Kędziora Benjamin Pavard Illia Zabarnyi 85′ 85′ Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Oleksandr Syrota 46′ 46′ Lucas François Bernard Hernández Pi Vitalii Mykolenko Alphonso Boyle Davies Serhiej Sydorczuk Corentin Tolisso Wiktor Cygankow 42′ 42′ 67′ 67′ Kingsley Junior Coman 46′ 46′ Carlos María de Pena Bonino 88′ 88′ Leroy Aziz Sané 32′ 32′ Mykola Shaparenko Leon Goretzka Vitalii Buyalskyi Thomas Mueller 46′ 46′ Ilya Shkurin 14′ 14′ Robert Lewandowski REZERWOWI Denis Bojko Christian Früchtl 76′ 76′ Ołeksandr Karawajew Sven Ulreich Artem Szabanow 46′ 46′ 52′ 52′ Bouna Sarr Oleksandr Andrievskyi 88′ 88′ Omar Tyrell Crawford Richards 46′ 46′ 70′ 70′ Denis Harmasz 67′ 67′ Marc Roca Junqué Bohdan Lednev 85′ 85′ Malik Tillman Volodymyr Shepelev Benjamin Verbič Denys Antyukh Vladyslav Kulach 46′ 46′ Vitor Hugo Naum dos Santos Eric Kleybel Ramírez Matheus

STATYSTYKI Dynamo Kijów Bayern Monachium 1 2 Posiadanie piłki 39,1% 60,9% Strzały 11 10 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 5 6 Faule 7 15 Spalone 2 2

