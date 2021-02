Bayern Monachium maże mieć problemy w Bundeslidze, ale w Lidze Mistrzów idzie jak walec. Wygrana z Lazio Rzym 4-1 była już 17. z rzędu meczem bez porażki na wyjeździe w tych rozgrywkach, co jest nowym rekordem.

Poprzedni należał do Manchesteru United, który w latach 2007-10 był niepokonany w 16 wyjazdowych meczach Ligi Mistrzów.

Do wtorkowego triumfu Bawarczyków poprowadzili strzelcy goli: Robert Lewandowski, Jamal Musiala i Leroy Sane. Czwarta bramka dla Bayernu była samobójczym trafieniem Francesca Acerbiego.



"Lewy" we wtorek strzelił 72. gola w Lidze Mistrzów, co jest trzecim wynikiem w historii - lepsi od niego są już tylko lider Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, i został wybrany graczem spotkania.



Zespół z Monachium jest też niepokonany w Lidze Mistrzów od 18 meczów. Ostatni raz przegrał z Liverpoolem w marcu 2019 roku. Dłuższe serie w tych rozgrywkach należą do: Manchesteru United - 25 w latach 2007-09, Ajaksu Amsterdam - 19 w latach 1994-96 i Bayernu - 19 w latach 2001-02.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Tullio Puglia / Getty Images

